鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-09-25 22:20

‌



美國聯準會 (Fed) 理事米蘭 (Stephen Miran) 周四 (25 日) 直言當前政策利率過於緊縮，呼籲採取更快速、更大幅度的降息，以避免經濟陷入風險。他表示，與其等到衰退或大規模失業發生，央行應該主動出手，把政策利率調整至「中性水準」。

Fed內部不同調！米蘭主張大幅降息 古爾斯比踩煞車(圖：REUTERS/TPG)

米蘭由美國總統川普任命，為今年甫上任的新任理事。他周四在《彭博》節目受訪時強調：「我不認為經濟即將崩潰，也不認為就業市場會突然惡化，但我寧可主動提前行動，迅速調降利率，而不是等到重大災難發生。」

‌



米蘭籲快速降息 指政策過度緊縮

米蘭認為，目前聯邦基金利率目標區間在 4% 至 4.25%，遠高於他心中的「中性利率」水準，對經濟形成高度限制。他指出，中性利率正逐步下滑，因此貨幣政策必須及時調整；若利率長期維持過度緊縮，恐導致失業率顯著上升。

他補充說，官員們上周才進行 2025 年首次降息，幅度為 1 碼 (25 個基點)，將利率降至 4% 至 4.25% 區間。但米蘭投下反對票，主張至少應降 2 碼 (50 個基點)。他並進一步表示，央行可在短時間內進行「數次 2 碼降息」，迅速把利率拉回中性區間，再以更謹慎的步調操作。

米蘭的談話恰逢周四公布的數據顯示，美國第二季國內生產毛額 (GDP) 季增年率成長 3.8%，創近兩年最快，凸顯經濟韌性；與此同時，上周初領失業金人數降至 7 月中旬以來最低，顯示企業仍不願裁員。在經濟數據強勁下，米蘭對「過度緊縮」的警告更顯突出。

古爾斯比支持降息 但強調謹慎

古爾斯比支持降息，但強調謹慎。(圖：REUTERS/TPG)

相較之下，芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 在同日活動上則表態，雖然他支持近期的降息決策，但提醒應避免「過度提前」。他表示：「只要數據顯示就業維持穩定、通膨持續回落至 2% 目標，利率還有相當大的下調空間，但我對於過度前置降息仍感到不安。」

古爾斯比指出，美國正處於「怪異的經濟環境」，一方面就業市場降溫，另一方面通膨壓力仍在。他警告，最大的風險是出現「停滯性通膨」局面，不過他仍看好經濟能走向「軟著陸」，維持充分就業並讓通膨趨緩。

他強調，除了非農就業數據，失業率、職缺率及裁員率等指標也顯示勞動市場仍具穩定性。這與米蘭急於推動更大幅降息的立場，形成鮮明對比。

決策前景存分歧 降息路徑未明

Fed 主席鮑爾近期強調，川普的新關稅政策可能推升通膨，為決策帶來挑戰，因此必須謹慎處理後續降息節奏。其他官員如堪薩斯城聯準銀行總裁施密德 (Jeff Schmid) 也指出，儘管支持近期的降息，但不會急於再次行動。