鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-09-26 02:30

美國耐久財訂單 8 月意外強勁反彈，帶動核心資本財訂單持續成長，顯示儘管受進口關稅影響成本增加，企業投資動能仍維持穩健，但出貨數據放緩意味著第三季企業設備支出成長可能較為溫和。

關稅壓力下仍強！美國8月耐久財訂單勁揚 企業投資續熱(圖：REUTERS/TPG)

美國商務部普查局周四 (25 日) 公布數據顯示，8 月整體耐久財訂單月增 2.9%，扭轉 7 月下滑 2.7% 的頹勢，遠優於市場預期的 0.3% 降幅，年增率達 5.4%。這項增幅出現在波音當月僅獲得 26 架飛機訂單、少於 7 月的 31 架情況下，凸顯其他領域需求的支撐力道。

美國 8 月耐久財訂單反彈 2.9%。(圖：ZeroHedge)

作為企業支出重要指標的非國防核心資本財訂單 (不含飛機)8 月月增 0.6%，高於市場預期的小幅下跌 0.1%，雖低於 7 月修正後的 0.8% 增幅，但已連續 5 個月上升，年增 3.6%。經濟學家指出，部分增長可能反映因關稅推升價格，而非純粹數量增加。

核心資本財連 5 月成長。(圖：ZeroHedge)

然而，核心資本財出貨量 8 月下滑 0.3%，扭轉 7 月的 0.6% 成長，顯示實際設備支出放緩。商務部數據顯示，今年以來核心資本財訂單在大幅波動中徘徊，部分反映企業為因應美國總統川普推動的高額關稅而提前下單，導致需求前置與隨後的疲軟交錯。