鉅亨網編譯段智恆 2025-09-25 20:10

《路透》周四 (25 日) 報導，新研究顯示，美國總統川普今年 4 月「解放日」(Liberation Day)提出的大規模關稅方案，曾一度讓美元作為全球儲備貨幣的地位陷入風險；不過隨後調降至較溫和水準後，美元角色暫時仍穩固。

美元避險地位亮紅燈？研究揭川普關稅考驗(圖：REUTERS/TPG)

研究指出，美元長期享有的「過度特權」(Exorbitant Privilege)，源於其作為全球無風險資產，吸引投資人流向美國，並讓美國能以較低利率借款；但這一優勢與國際貿易緊密相連。若美國大幅採取保護主義，將削弱其他經濟體與美國的聯動，進而動搖美元在全球金融體系中的核心角色。

關稅水準是關鍵門檻

波士頓大學教授哈桑 (Tarek Hassan)、舊金山聯準銀行副總裁梅丹斯(Thomas Mertens) 與中國人民大學學者 Jingye Wang 共同撰寫的研究顯示，當關稅達到 26% 時，美元地位恐出現「臨界點」，歐元等競爭貨幣有可能逐漸取代美元，成為國際經濟的中心。

目前川普政府實施的平均關稅約落在 17% 至 18% 之間，研究人員認為這雖可能削弱美元優勢，但尚不足以徹底顛覆美元作為世界儲備貨幣的地位。

研究強調，美元之所以成為「全球最安全的貨幣」，是因為美國經濟的波動牽動全球需求，使美元在金融震盪時具備避險屬性。這種「避風港」特質，是壓低美國利率、吸引國際資金流入、並成為各國匯率政策目標的關鍵。

貿易戰恐威脅美元避險功能

該研究發表於本周布魯金斯學會 (Brookings Institution) 經濟會議，正值美元國際角色再度受到關注之際。紐約聯準銀行 (New York Fed) 本周亦將舉辦研討會，討論美元在全球金融中的定位。

研究警告，若美國長期推動貿易戰，將打破美元避險貨幣的平衡。作者們回顧今年 4 月川普初步提出高關稅方案時，市場一度出現罕見的同步下跌，美股、美元與美債同時受挫，與過去「全球危機時美元升值」的常態截然不同。