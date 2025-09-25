鉅亨網編譯段智恆 2025-09-25 20:40

瑞士新創公司 Corintis 專注於液體晶片散熱技術，隨著人工智慧 (AI) 運算帶動對散熱解決方案需求激增，該公司周四 (25 日) 宣布完成 2,400 萬美元募資，並迎來英特爾 (INTC-US) 執行長陳立武 (Lip-Bu Tan) 加入董事會。

瑞士新創Corintis募資2400萬美元 英特爾CEO陳立武加入董事會(圖：REUTERS/TPG)

Corintis 位於瑞士洛桑，承諾加速推動新一代液冷技術。根據客戶微軟 (MSFT-US) 的測試結果，該公司的散熱系統將液體導入晶片內部微小通道帶走熱能，效率比傳統散熱方式高出最多三倍。知情人士透露，本輪 A 輪募資後，Corintis 估值約達 4 億美元。

隨著輝達 (NVDA-US) 等公司推出的 AI 晶片功耗空前攀升，傳統冷氣流通的資料中心降溫方式逐漸吃緊，市場對於新型散熱技術需求大幅上升。過熱不僅拖慢晶片運作，也進一步加重電網壓力。Corintis 指出，其技術可直接將液體導入晶片內部，避免僅能帶走表層熱能所遺留的「熱點」，並同時降低能耗與用水量。

Corintis 由洛桑聯邦理工學院衍生成立於 2022 年，創辦人兼執行長范艾普 (Remco van Erp) 受訪表示，目前每年可生產約 10 萬片冷卻板(Cold Plate)，預計明年將擴產至 100 萬片。該公司並透過軟體自動化設計散熱系統，並在歐洲生產金屬冷卻板，這些冷卻板能安裝在現有液冷系統中，或直接內建於晶片設計之內。

A 輪募資由創投公司 BlueYard Capital 領投，其他投資人包括 Founderful、Acequia Capital、Celsius Industries 與 XTX Ventures，使 Corintis 迄今總募資額達 3,340 萬美元。

董事會方面，除了陳立武之外，液冷公司 CoolIT 創辦人暨前執行長萊昂 (Geoff Lyon) 也加入。Corintis 表示，陳立武於今年 3 月就任英特爾執行長前，已先成為公司董事會成員，目前同時身兼創投公司 Walden International 董事長。