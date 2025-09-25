鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-09-25 18:30

美國《財富》雜誌周三 (24 日) 發表第十一屆「改變世界的公司」榜單，50 家對全球產生深遠影響的國際企業上榜，阿里巴巴(09988-HK)(BABA-US) 憑藉在 AI 開源領域的突破位列其中，這是阿里巴巴第七次入榜，或將成為上榜次數最多的中國科技企業。該榜單連 11 年進行評選，主要考量社會影響、商業成果與創新度，從 250 家左右的候選企業中選出 50 多家。

第7次！阿里巴巴積極推動AI開源 再次入選《Fortune》改變世界排行榜

這家財經雜誌指出，阿里巴巴透過開源策略降低 AI 技術使用門檻，支持新創公司、研究者及愛好者免費或低成本調用 AI 模型，推動中國 AI 開發者重塑行業對話。

受阿里巴巴影響，OpenAI、xAI 等美國同業亦紛紛跟進開源。

這份榮譽背後是阿里兩年來的戰略突圍。自執掌集團​​兩年來，執行長吳泳銘始終強調「用戶為先、AI 驅動」，認定 AI 與雲端運算深度融合是未來十年最大機會。

2023 年，阿里巴巴曾陷入低谷，當時電商業務遭競爭對手擠壓、雲端服務營收成長率跌至低個位數，市值低迷、前景悲觀。自吳泳銘上任後，便以戰略、技術、資本三記重拳扭轉局面。

戰略層面，吳泳銘迅速明確 AI 為核心航道，上任三日後，吳泳銘發布全員信確立「用戶為先、AI 驅動」兩大重心，3 個月後更為阿里雲定調「AI 驅動、公共雲優先」，重塑發展方向。

技術方面，吳泳銘帶領阿里雲選擇「縱向全端」路線，堅持軟硬一體自研，成為全球極少數與谷歌並肩的全端 AI 雲服務商，吳泳銘更推動通義大模型系列開源，累計釋放超 300 款模型，衍生模型超 17 萬個，快速構建開發者生態。

資本方面，今年 2 月，吳泳銘宣布未來三年投入 3800 億元加碼雲與 AI 基建，更在周三登場的雲棲大會釋放「持續追加投入」訊號。

目前，阿里巴巴的轉型成效已顯現。AI 深度滲透各業務線－高德、釘釘全面 AI 化，夸克 AI 眼鏡亮相，淘天「全站推廣」提升商家效率，用戶「猜你喜歡」加購與停留時長增超 5%，國際站商家借 AI 工具優化行銷、採購與上架。如今，阿里 AI 技術實力與市佔率穩居全球第一陣營，科技企業形象與價值重估同步推進。