星巴克大動作！10億美元重組計畫：關店、裁員雙管齊下
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
星巴克 (SBUX-US) 周四 (25 日) 宣布啟動規模達 10 億美元的重組計畫，將在北美關閉部分營運不佳的門市，並裁減約 900 名員工，同時縮減部分未填補的職缺。這是執行長尼柯爾 (Brian Niccol) 上任一年來推動的第二波裁員，反映公司在連續六季同店銷售萎縮後，急於尋求轉型與扭轉頹勢。
根據公司向監管機構提交的文件，這次重組涉及裁撤主要集中於北美的企業職位，並調整營運模式。星巴克強調，部分門市因無法營造符合顧客期望的氛圍，或缺乏達到財務表現的可能，因此決定關閉。計畫完成後，星巴克在北美的總門市數將減少約 1%，至 18,300 家。公司同時計劃在下一會計年度重新擴張門市規模，並翻新超過 1,000 家既有店面。
尼柯爾在致員工信中表示，公司將重點投資於能吸引顧客久留的店面，透過增設座位、插座、提供陶瓷杯、簡化飲品菜單以及增加低糖與蛋白飲品等方式，讓咖啡館更具社交氛圍。他強調，初步翻新門市已見顧客停留時間延長、來訪頻率提升的跡象。
然而，這些改造與投資尚未能有效改善財務數據。星巴克上季的銷售與獲利均不如市場預期，股價自年初以來下跌約 8%，與標普 500 指數 13% 的漲幅形成對比。分析師與投資人普遍支持尼柯爾的方向，但對高昂成本與執行時程保持謹慎。
除了營運挑戰，星巴克還面臨勞動力與原物料壓力。公司正投入更多資源於培訓與勞動配置，以提升門市效率，卻也導致勞務成本上升。同時，咖啡豆價格持續走高，加重了財務負擔。
今年以來，星巴克已採取多項措施精簡結構。2 月公司裁員 1,100 人並取消數百個職缺，7 月又推出自願離職方案，給予最高 10 萬美元的一次性補償。最新一輪裁員預計將於週五通知受影響的員工，公司並要求部分企業部門員工暫時在家工作。
尼柯爾同時推動組織與策略調整，包括縮減門市類型，減少昂貴設備的安裝，以及提高企業員工的返辦公要求，10 月起北美總部人員需每周至少進辦公室四天。公司近期也出現管理層人事異動，技術長 Deb Hall Lefevre 已宣布退休，正尋找接任人選。
在激烈競爭下，星巴克不僅要面對美國本土小型連鎖品牌的低價衝擊，也在中國市場承受壓力。如何在削減成本的同時維持品牌形象，將是尼克爾能否成功帶領星巴克走出低潮的關鍵。
