鉅亨網新聞中心 2025-09-25 22:47

沸騰了！京東宣告要砸出兆級AI生態 從技術狂歡邁向應用淘金。(圖:shutterstck)

此次大會上，京東首次系統性地展示其 AI 全景佈局，更透過品牌升級、產品發布與深度應用，展現其將供應鏈優勢延伸至用戶端的決心。

消息一出，京東集團在港股的股價盤中漲幅近 7%，市場對此新戰略反應熱烈。這不僅反映出投資者對京東技術轉型的高度認可，也預示著 AI 應用正從「技術狂歡」邁向「應用淘金」的產業新階段。

為了跳脫傳統電商框架，京東在此次大會上發布了三款以 AI 為核心的全新應用，旨在打造新一代的互動體驗。

1. 京犀 App：下一代購物與生活服務超級入口

即將上線的「京犀 App」被京東定位為「下一代購物與生活服務超級入口」。它不僅能「聽懂人話」，更能深度理解商品特性，實現真正意義上的超個性化推薦。未來，主站上的 AI 購物、AI 試衣等創新體驗將會逐步遷入這款獨立應用程式，為用戶帶來更直觀、更個人化的購物決策輔助。

2. 他她它 App：「萬能博士」智能體打造全能助理

「他她它 App」搭載了新版「JoyAI」大模型，內建一位名為「萬能博士」的智能體。這位智能體能提供全方位的服務，無論是查詢天氣、訂購外送，或是討論財經議題，皆能輕鬆應對。更特別的是，它能根據用戶的性格切換對話風格，提供更加貼心、自然的互動。此外，該應用還推出了「AI 圈」，藉由智能體互聯幫助用戶尋找志同道合的夥伴，並可嵌入多種硬體設備，實現跨平台的「記憶一致」體驗。

3. JoyInside 2.0：為 AI 終端設備賦予「大腦」

京東正式發布業界首個「附身智慧平台」——JoyInside 2.0，強調其在全齡陪伴、擬人互動和言行一致三大核心能力上的突破。該平台旨在為機器人、AI 玩具、智慧眼鏡等終端設備「裝上大腦」，讓這些硬體具備更智慧的互動能力。目前，已有超過 30 家硬體品牌接入該平台，相關產品也已在京東上線，標誌著京東在「具身智能」領域的深入佈局。

四大深度應用 證明 AI 重塑產業效率

相較於其他科技巨頭，京東的 AI 佈局顯得更為聚焦，始終緊扣其核心命脈：供應鏈。大會上展示的四大深度應用，證明了 AI 重塑供應鏈的戰略已在零售、物流、健康、工業四大場景中成功落地。

1. 零售場景：大模型助力商家經營提效

目前，京東已將大模型深度融入商家經營的全流程，推出了包含京麥商家 AI 助理、廣告智能投放 Agent 等在內的 50 多款專業 AI 工具，服務超過 300 萬商家，每週輔助完成逾 3000 萬次經營決策。這不僅提升了商家在內容創作、行銷推廣、供應鏈優化等環節的效率，也為品牌成長注入了新動能。

2. 物流場景：超腦大模型 2.0 實現智慧合作

新升級的「超腦大模型 2.0」全面走向多模態，實現了智慧設備的自主決策與多設備間的智慧協作，有效倍增物流供應鏈的作業效率。目前，京東在全球已部署超過 500 個物流倉，其「狼族」系列產品全面連結超腦大模型，實現儲存、搬運、分類等作業的自主化與協同化。

3. 健康與工業場景：AI 賦能專業領域

在健康領域，京東健康持續開源「京醫千詢 2.0」，這是業界首個突破可信推理及全模態能力的醫療大模型。而在工業領域，基於 5710 萬工業品 SKU 和逾 40 個細分行業數據訓練出的工業大模型，已服務超過 1 萬家工業企業，為其提供數位化服務，有效降低成本並提升效率。

AI 競賽進入深水區

與年初各大廠熱衷於大模型跑分競賽不同，此次京東大會的重心明確指向「產業落地」。這也印證了業界的普遍共識：AI 技術的壁壘正逐漸消融，下一階段的競爭關鍵在於誰能更深入地理解產業、更能紮實地解決實際場景問題。