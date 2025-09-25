美兌現與歐盟貿易協議承諾 歐盟汽車進口關稅降至15%

鉅亨網編譯王貞懿 2025-09-25 03:10

美國周三 (24 日) 正式調降歐盟汽車進口關稅至 15%，並追溯至 8 月 1 日生效，落實美國總統川普與歐盟執委會主席范德賴恩 7 月達成的貿易協議。

美國將歐盟汽車進口關稅大幅調降至15%。(圖:Reuters/TPG)

此舉讓歐盟汽車關稅從今年華府加徵 25% 額外關稅後的 27.5%（原本為 2.5%）大幅下降至 15%。這項利多消息推升德國車廠股價，包括福斯、保時捷及賓士集團等。

‌



值得注意的是，美國的最新公告是以歐盟降低美國產品關稅為前提，歐盟已履行此條件。

周三提交的文件也列出飛機、飛機零件及學名藥等產品的關稅豁免措施，這些商品將從 9 月 1 日起免於川普的額外關稅。歐盟先前表示，雙方已同意進一步擴大豁免清單。

川普 4 月對幾乎所有貿易夥伴的進口商品課徵至少 10% 的「對等」關稅，以解決華府認定的不公平貿易行為。8 月，他將數十個經濟體的關稅提高至不同水準，包括歐盟。

不過根據美國與歐盟達成的最新貿易協議，歐盟將在川普的「對等」關稅政策下獲得特殊待遇。大多數歐盟商品只需面臨 15% 的關稅上限，而不是像其他國家一樣在原有關稅基礎上再疊加新稅率。

汽車產業原本被單獨課徵更高關稅，但此次協議也將其納入 15% 的優惠稅率範圍。

不過，雙方在降低鋼鐵和鋁材關稅方面仍進展有限，歐盟目前仍面臨 50% 的出口關稅。