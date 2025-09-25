鉅亨網編譯段智恆 2025-09-25 00:10

‌



印尼礦場出事！Freeport宣布不可抗力 銅價暴漲(圖：REUTERS/TPG)

自由港在聲明中指出，本月 8 日發生約 80 萬公噸泥流湧入地下坑道的事故後，礦場作業被迫中斷，迄今已確認 2 名員工死亡，仍有 5 名工人失蹤。公司正持續搜救，並派遣團隊全天候清理淤泥和瓦礫，努力抵達失聯地點。自由港承認，這起事故是其歷史上前所未見的規模。

‌



受事故影響，自由港下修第三季銅與黃金銷售預測，較 7 月估計分別下滑約 4% 與 6%。該公司表示，格拉斯伯格礦場貢獻了其銅產量的近 30%、黃金產量的 70%，佔今年全球銅礦供應約 3.2%，一旦長期停工，將進一步加劇精煉廠原料短缺問題。不可抗力聲明也意味著公司可因不可預見事件而暫時免除供應責任。

倫敦金屬交易所三個月期銅價盤中一度大漲 3.7%，報每公噸 10,341 美元，創 4 月 10 日以來最大單日漲幅。市場專家指出，當全球前兩大銅礦同時受阻時，任何供應風險都會迅速推升價格。盛寶銀行商品策略主管韓森 (Ole Hansen) 形容，交易商「先買再說」，凸顯市場緊張氣氛。

自由港周三在紐約的股價一度重挫 11%，但其他同業受惠於價格攀升，股價普遍走高。嘉能可 (Glencore) 在倫敦上漲逾 3%，安托法加斯塔 (Antofagasta) 飆升近 10%，泰克資源 (Teck Resources)(TECK-US) 與南方銅業 (Southern Copper)(SCCO-US) 在紐約分別大漲 6% 與 10%。