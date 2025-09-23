歐盟出手！蘋果、Google、微軟面臨金融詐騙監管調查

鉅亨網編譯王貞懿 2025-09-23 21:14

‌



歐盟將依據《數位服務法》調查科技巨頭是否有效防範網路金融詐騙。(圖:Shutterstock)

歐盟科技事務執委 Henna Virkkunen 表示，將依據《數位服務法（Digital Services Act）》向這三家美國科技巨頭及訂房平台 Booking Holdings(BKNG-US) 發出正式要求。

‌



詐騙問題日益嚴重

「我們看到越來越多犯罪行為在網路上發生，」Virkkunen 說：「我們必須確保網路平台真的盡全力偵測和防範這類非法內容。」

此舉可能導致正式調查，並對這些公司開罰。不過，現在正時值美歐因歐盟數位規範而關係緊張之際，美國總統川普已威脅對「歧視」美國企業的國家課徵更高關稅。

Virkkunen 強調，執委會審視的是個別公司的營運，而非公司的總部所在地。

調查重點範圍

她將調查蘋果和 Google 如何處理應用程式商店中的假冒應用程式，例如假銀行 App。監管單位也將檢視 Google 和微軟必應搜尋引擎的虛假搜尋結果。

歐盟希望了解 Booking Holdings 如何處理虛假住宿清單。該公司最大子公司 Booking.com 總部位於阿姆斯特丹，是受調查四家公司中唯一總部設在歐洲的企業。

歐盟科技事務執委表示，歐盟每年因網路詐騙損失超過 40 億歐元。她說，金融詐騙可能造成心理問題，AI 的興起也讓詐騙偵測更具挑戰性。

執法行動擴大

Virkkunen 的行動是繼正在調查 Meta(META-US) 旗下的臉書與 Instagram 是否違反《數位服務法》後的另一舉措。該法是設計用來監管科技巨頭網路營運的重要法律，要求平台標記非法內容。

布魯塞爾也正調查中國電商平台 Temu 和 Shein 在處理市場上非法商品時是否遵守《數位服務法》。

過去幾個月歐盟聚焦於未成年人保護、線上購物和選舉誠信，如今打擊金融詐騙將成為《數位服務法》的新重點。

布魯塞爾因在執行數位法規方面動作遲緩而面臨批評，特別是對馬斯克的 X 平台調查。外界原本預期，歐盟會在夏季前完成對該社群媒體平台的調查。