鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-24 08:00

中東局勢正因以色列的軍事行動再度急劇惡化，戰火不僅讓加薩陷入更深的災難，也讓國際社會對以色列的態度發生重大轉變，傳統盟友陣營出現明顯分裂。

從親密到對立！以色列在歐盟友為何集體轉向？未來還會失去美國嗎？（圖：Shutterstock）

2025 年 9 月 12 日，聯合國大會以 142 票贊成、10 票反對、12 票棄權的壓倒性結果通過《紐約宣言》，支持「兩國方案」並要求以色列立即停火，這一結果給以色列沉重一擊，標誌著國際社會對其孤立達到新高度，傳統盟友陣營開始瓦解。

聯合國安理會上周四 (18 日) 的投票更具戲劇性，15 個理事國中 14 個贊成停火，僅美國投反對票，美以兩國在國際社會上淪為「孤家寡人」。

9 月 21 日至 22 日，英國、法國、葡萄牙等歐洲多國宣布正式承認巴勒斯坦國。至此，聯合國 193 個會員國裡，已有 157 個國家承認巴勒斯坦，五大常任理事國中只剩下美國尚未承認。

以色列此番遭遇國際社會孤立，導火線是 8 月 19 日啟動的「基甸戰車 2」行動，以國防長卡茨拍板「接管加薩市」，數萬名以軍士兵、14 個旅圍攻加薩市，進行毀滅性掃蕩和大規模空襲。

截至目前，加薩已有超 6.5 萬人被殺，多數是婦女和兒童，無數悲慘畫面令人痛心。此外，9 月 9 日，以色列為「清剿哈馬斯」破壞停火談判，空襲卡達多哈北部卡塔拉地區，72 小時內轟炸 6 個國家的目標。

歐洲多國對以色列的態度因國內選民怒火而轉變。西班牙首相立法永久禁止對以軍售，稱其行為「構成戰爭罪」，愛爾蘭國會要驅逐以色列大使，法國總統馬克宏強調「兩國方案是唯一出路」。法國、英國、義大利等多國爆發聲援巴勒斯坦遊行。

上周三 (17 日)，歐盟執委會宣布三項制裁措施，暫停對以色列 159 億歐元商品的關稅優惠 (佔以對歐出口的 37%）、凍結 2000 萬歐元雙邊援助、制裁以色列國家安全部長本 - 格維爾和財政部長斯莫特里赫等極端政客。歐盟是以色列最大貿易夥伴，去年貿易額 426 億歐元，佔以色列外貿的 32%，這項制裁直擊以色列經濟動脈。

美國國內對以色列的態度也嚴重分裂。川普尋求國會批准向以色列出售約 64 億美元武器，但蓋洛普民調顯示，約 50% 的美國成年人認為以色列「做得太過分」，部分 MAGA 和共和黨保守派開始轉變力挺以色列立場。

美軍內部也出現忠誠危機，一位中士因批評以色列被調查，公開質問效忠問題引發大批軍人聲援。