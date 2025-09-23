鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-09-23 22:40

美國企業 9 月營運動能出現降溫，標普全球 (S&P Global) 周二 (23 日) 公布初步調查顯示，製造業與服務業活動均降至近月低點，企業在需求放緩下調漲售價的能力受限，雖然關稅再度推升投入成本，但部分壓力未能轉嫁至客戶，使得利潤空間受到擠壓。

美國9月企業活動放緩 關稅推升成本轉嫁不易(圖：REUTERS/TPG)

根據報告，9 月綜合採購經理人 (PMI) 指數初值降至 53.6，較 8 月下滑 1 點，為 3 個月來最慢擴張；服務業商業活動指數降至 53.9，為 3 個月低點；製造業 PMI 則降至 52.0，創 2 個月低點。服務業與製造業兩項數據雖仍高於 50 榮枯線，顯示經濟持續擴張，但增速顯著放緩。

根據報告，9 月綜合採購經理人 (PMI) 指數初值降至 53.6，較 8 月下滑 1 點，為 3 個月來最慢擴張。(圖：ZeroHedge)

報告指出，製造業與服務業的投入成本因關稅上升而觸及數月新高，不過售價指標卻降至 4 月以來最低水準，顯示企業難以將成本完全轉嫁，反映需求走弱正在削弱定價能力。

標普全球首席經濟學家威廉森 (Chris Williamson) 表示，這意味著企業利潤空間承壓，但對通膨降溫而言卻是利多。他並指出，調查數據顯示美國第三季經濟仍以折合年率約 2.2% 成長，是今年以來表現最好的一季。

不過，單月變化呈現景氣自 7 月高峰回落的態勢。9 月企業普遍放緩招募，綜合就業指數降至 5 個月低點。新訂單與未完成訂單增速同樣創下 3 個月新低，服務業新業務成長趨緩，製造業訂單僅勉強擴張。

報告也顯示，製造商銷售動能疲軟，導致庫存累積規模創 2007 年有紀錄以來新高，這或許在短期內有助於抑制通膨，但也隱含未來產量面臨下行風險。

調查同時反映企業情緒略有改善。展望未來一年，服務業信心升至 5 月以來最高，製造業情緒則觸及 3 個月高點。整體而言，9 月企業對未來產出預期升至 4 個月高位，但仍低於長期平均。部分業者對政治環境和關稅影響抱持疑慮，但同時期待降息將帶來需求支撐。

威廉森指出，雖然價格壓力趨緩，有助於中期抑制通膨，但目前調查仍顯示消費者物價在未來幾個月可能維持在聯準會 (Fed) 的 2% 目標之上。另一方面，製造業庫存積壓凸顯景氣復甦的不均衡性，若銷售無法跟上，未來產出恐面臨下滑壓力。