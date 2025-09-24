search icon



Fed主席鮑爾：就業疲弱推動降息 通膨陰影未散

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電


聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 周二 (23 日) 在大普羅維登斯商會 (Greater Providence Chamber of Commerce) 發表演說時表示，就業市場的疲軟已超越對通膨頑固的擔憂，成為上周決定降息的主要原因。他強調，目前 Fed 面臨通膨與就業雙邊風險並存的「艱難局面」，後續政策道路沒有「無風險選項」。

Fed主席鮑爾：就業疲弱推動降息 通膨陰影未散(圖：REUTERS/TPG)

鮑爾在事先準備好的講稿中重申，上周的降息是「風險管理」操作，目的在於平衡就業與通膨，內容與先前記者會一致，並未釋出新的政策訊號。


這是 Fed 今年首次降息，將基準利率降至 4% 至 4.25% 區間。決策出爐時，決策官員分歧明顯，以 10 票對 9 票通過，部分官員認為後續應再降息一至兩碼，川普總統任命的新理事米蘭 (Stephen Miran) 則主張更大幅度的降息。

就業市場明顯降溫

鮑爾指出，近月就業市場呈現「供需雙雙放緩」的狀態，顯示動能減弱。他坦言，在這樣「不再活躍、略顯疲軟的就業市場」，就業風險已明顯上升。數據顯示，今年夏季美國非農新增就業平均低於 3 萬人，而勞工部的基準修正更顯示，至 2025 年 3 月前的 12 個月裡，就業人數比先前估計少近 100 萬。Fed 理事鮑曼 (Michelle Bowman) 警告，若未及時採取行動，勞動市場可能陷入「突然且劇烈惡化」的風險。

與此同時，通膨雖自 2022 年 40 多年高點大幅回落，但仍高於 Fed 的 2% 目標。鮑爾表示，商務部即將公布的資料預計顯示，8 月個人消費支出 (PCE) 物價指數年增 2.7%，核心 PCE 年增 2.9%。他強調：「通膨風險在短期內偏向上行，就業風險則傾向下行，這是一個艱難局面。」

外電形容，鮑爾所描述的情況與「停滯性通膨」相符，雖然程度遠不及 1970 至 80 年代，但確實對政策形成挑戰。

關稅衝擊與政治壓力

鮑爾特別提到，川普政府推動的關稅已推升物價，雖然 Fed 經濟學家暫時視為一次性效應，但若持續擴散，恐造成更長期的通膨壓力。他承諾，將確保這波因關稅引發的物價上升，不會演變成「持續性的通膨問題」。

鮑爾並未對 10 月會議是否再降息表態，僅強調將依據後續數據與經濟發展調整政策。他強調，目前的利率政策仍屬「溫和限制性」，並保留必要時再降息的空間。

然而，Fed 正面臨來自白宮的強大壓力。川普多次批評 Fed 動作太慢，並持續施壓要求大幅降息。他任命的米蘭力挺激進寬鬆，鮑曼也呼籲應更快行動，以免「落後情勢」。此外，川普甚至推動撤換理事庫克 (Lisa Cook)，此舉將交由最高法院裁決，對 Fed 獨立性形成前所未有的挑戰。

鮑爾最後表示，2008 年金融危機與新冠疫情的後遺症仍在，美國社會對經濟與政治機構的信任受挫。他強調，Fed 將在「風高浪急」的環境下，持續專注於實現穩定物價與充分就業的使命。

