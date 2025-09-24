比亞迪：若無法使用輝達晶片 已有備案因應

鉅亨網編譯王貞懿 2025-09-24 00:40

比亞迪高層表示，若無法使用輝達晶片，公司已有備案因應。

比亞迪執行副總裁李柯 (Stella Li) 表示，該公司尚未收到中國政府要求停用輝達晶片的指令，但如果真的收到，他們有 B 計畫。「每個人都有備案，比亞迪也有備案。」她說。

雖然李柯拒絕透露具體計畫內容，但她指出新冠疫情期間，全球半導體短缺嚴重衝擊汽車業，比亞迪當時「沒有問題」，因為該公司在內部開發了大量技術，能夠快速找到替代方案。

事實上，比亞迪一直尋求控制供應鏈的大部分環節，從製造汽車到開發電池都自己來。

輝達的晶片支撐著全球大部分的 AI 發展，但也因此被捲入中美緊張的關係中。輝達專門為遵守美國對中國出口限制而設計的 H20 AI 晶片，今年先是被禁止，後來在白宮與輝達達成收入分成協議後獲准在中國銷售。

但現在，變成北京政府一直在勸阻國內的科技公司購買輝達的 AI 晶片。

不過，輝達為汽車設計的是完全不同的產品。輝達的 Drive AGX Orin 系統專門讓汽車能夠執行部分自動駕駛任務，比亞迪是該產品的客戶。目前沒有跡象顯示中國政府正考慮禁止這套輝達系統。

李柯表示，比亞迪沒有被告知停用任何輝達產品，並補充說北京不太可能禁止這家美國公司的車用晶片。