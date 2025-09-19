美中熱線！川普稱APEC將見習近平 未來各自規劃互訪

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-09-19 23:25

美國總統川普周五 (19 日) 表示，他與中國國家主席習近平進行了一場「非常有成效」的通話，雙方在多項重要議題上取得進展，包括貿易、TikTok 交易、芬太尼問題以及俄烏戰爭。川普並透露，兩人已同意於南韓舉行的亞太經合會 (APEC) 峰會期間會面，這將是川普重返白宮後與習近平的首次面對面會談，並結束兩國就會晤時間與地點拉鋸已久的僵局，同時規劃互訪行程。

TikTok 協議進展仍待確認

川普在社群平台 Truth Social 發文指出，他與習近平的通話「非常好」，雙方不僅談及推動貿易、合作打擊芬太尼來源化學品，也討論了結束俄烏戰爭的必要性，以及 TikTok 交易的批准事宜。

他強調已與習近平達成共識，將在 10 月 31 日至 11 月 1 日於南韓慶州舉行的 APEC 峰會上會晤，並表示自己將於明年初訪問中國，而習近平則會在「適當時機」訪美。川普還說，雙方將持續透過電話保持溝通。

不過，目前雙方並未公開 TikTok 交易的具體條款，白宮也未立即置評。白宮官員則對外表示，雖然川普與習近平在 TikTok 協議上已取得重大進展，但最終協議仍有待完成，仍需要更多工作。

川普本周稍早甚至一度宣稱「我們已經有一份 TikTok 協議」，並強調與習近平的通話只是「確認一切」。川普本周稍早曾暗示，TikTok 協議能否最終敲定仍取決於習近平。

此前，美國財長貝森特 (Scott Bessent) 與中國副總理何立峰在馬德里會晤，已就 TikTok 美國業務分拆達成框架協議，但細節尚未對外公布。白宮的說法也與財長貝森特提及的「框架協議」相呼應。

知情人士透露，方案可能包括字節跳動持股不超過 20%，其他股東將涵蓋甲骨文 (ORCL-US)、創投公司 Andreessen Horowitz 及私募基金 Silver Lake 等。川普則強調該交易將由「愛美國的投資人」掌控，但迴避是否需要替換現有演算法。

TikTok 爭議源自 2024 年通過的聯邦法，原定 2025 年 1 月完成分拆，但川普已多次以行政命令展延至 2025 年 12 月。目前外界質疑其展延是否合法，法律基礎並不明確。

APEC 會晤在即 聚焦經貿與敏感議題

另一方面，中國官媒《新華社》報導，習近平在通話中呼籲美方避免採取限制性貿易措施，並表示中國政府尊重企業的意願，支持推動完成 TikTok 美國業務出售及延長部分關稅和出口限制緩解協議。《新華社》並形容此次對話「積極務實」，同時指出習近平對中美能妥善處理分歧「有信心」，並要求美方為中國企業提供公平的營商環境。

除 TikTok 外，美中近期在半導體與稀土等敏感產業的摩擦持續升溫。美方 9 月初將 32 家企業列入實體清單，中方則對美製晶片展開新一輪調查。美中關稅戰最高一度衝上 145%，目前維持到 11 月的暫時休戰，美方仍保留 20% 關稅，並將其與打擊芬太尼掛鉤。川普近期並呼籲盟友加大對中國與印度的經濟懲罰，以迫使俄羅斯總統普丁結束戰爭。

川普推動對中談判的同時，也面臨美國最高法院即將審理其部分關稅權限的合法性，可能影響他以關稅換取更大協議的策略。

分析人士指出，APEC 場邊會晤的門檻低於國是訪問，預期除經貿合作外，議程還可能涵蓋波音 (BA-US) 飛機訂單、台灣以及地緣政治。Evercore ISI 分析師 Neo Wang 表示，雙方以 TikTok 為焦點「有助於為未來談判化解其他爭端奠定基礎」。