鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-09-19 21:42

美股主要指數周五 (19 日) 延續漲勢，主要指數持穩在歷史高點，標普 500 在自 4 月低點反彈近 15 兆美元後續創新紀錄。聯準會 (Fed) 啟動降息循環，市場押注企業獲利前景改善，激勵投資人持續進場。聯邦快遞 (FedEx) 公布優於預期的季度財報，帶動股價走揚，小型股指數羅素 2000 也再度刷新高點，華爾街有望繳出強勁周線表現。

〈美股早盤〉Fed降息推升風險偏好 主要指數延續漲勢 (圖：REUTERS/TPG)

美股周五盤前期貨續漲，市場在聯準會 (Fed) 啟動快速降息循環、帶動指數屢創新高後，仍看好後市表現。美元則連三日上揚，創下自 7 月以來最長連漲紀錄。

明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 周五表示，他支持本周的降息決策，並預估今年將再降息兩次。

另一方面，中國官媒央視報導，美國總統川普與中國國家主席習近平的通話已經展開，雙方討論有望決定 TikTok 命運，並可能緩解全球最大兩大經濟體之間的貿易緊張。

儘管季節性不利因素來襲，美股多頭動能仍持續，華爾街策略師紛紛調升全年展望。即便周五適逢「四巫日」到期，涉及逾 5 兆美元選擇權結算，市場預期波動有限，交易員反而聚焦下周非農就業報告，尋找下一個推動行情的催化劑。

KBC Global Services 全球股票主管 Andrea Gabellone 指出：「很明顯 Fed 更願意支持經濟成長與就業市場，而不是過度關注通膨，雖然我們仍需觀察這會如何反映在經濟數據上。金融環境現在確實更為寬鬆。」

美元指數周五上漲 0.3%，進一步擺脫 2022 年低點。德意志銀行數據顯示，自今年中以來，投資人透過美元避險的美股與美債 ETF 流入，首次超越未避險基金，反映全球投資人一方面買進美國資產，一方面透過衍生性商品降低美元風險。分析師認為，降息預期使避險成本降低，進一步推升資金流入。

不過，部分策略師仍看空美元。Aviva Investors 經濟學家 Vasileios Gkionakis 在報告中指出，美國風險溢價下滑、避險資金持續湧入股市，以及與歐洲相比實質利差收斂，都意味著美元走弱趨勢尚未改變。

亞洲股市周五則普遍承壓，日銀 (日本央行 / BOJ) 宣布將開始出售龐大規模的 ETF 持倉，同時維持政策利率在 0.5% 不變，符合市場預期。日元一度升值 0.5%，但隨著央行總裁植田和男表示需要更多數據再決定後續政策，漲幅回吐。

歐洲方面，英國 8 月公共借款額顯著高於預期，導致公債價格下跌，英鎊兌美元跌至兩周低點。此數據對財政大臣里夫斯 (Rachel Reeves) 即將公布的財政預算形成壓力，也凸顯英國公共財政狀況的嚴峻挑戰。

截至台北時間周五（19 日）21 時許：

焦點個股：

英特爾 (INTC-US) 早盤股價下跌 1.11%，至每股 30.23 美元

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價上漲 1.85%，至每股 242.28 美元

蘋果最新推出的第三代 AirPods Pro 耳機，雖然外觀延續熟悉的白色柄狀設計，但內在升級幅度不小。新款耳機在心率偵測、主動降噪、音質、耐用性、麥克風效能等多方面全面強化，並新增即時語音翻譯功能。外界認為，這是 AirPods 產品線自問世以來，最具「小改款外表、大升級體驗」特徵的一代。

聯邦快遞 (FDX-US) 早盤股價上漲 0.37%，至每股 227.34 美元

聯邦快遞盤前漲逾 5%，報 237.85 美元。消息面上，聯邦快遞公布截至 8 月 31 日第一季業績顯示，每股收益為 3.83 美元，超過分析師平均預期的 3.68 美元；營收 222 億美元，高於市場共識的 216.9 億美元。對於 2026 年，聯邦快遞預計每股收益為 17.20-19.00 美元，而華爾街預期為 18.25 美元。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

瑞銀全球股票策略師 Andrew Garthwaite 指出，Fed 降息 1 碼 (25 個基點) 且未出現經濟衰退，實屬罕見每當 Fed 降息後，平均 5 個月後經濟出現衰退的機會率約 56%，而自 1981 年以來的過去 40 年間，每當 Fed 降息超過 75 個基點，便會出現衰退，唯一特例是 2002 年 6 月，當時股市於一年後上升 15%。