鉅亨網編譯段智恆 2025-09-19 20:40

‌



蘋果 (AAPL-US) 最新推出的第三代 AirPods Pro 耳機，雖然外觀延續熟悉的白色柄狀設計，但內在升級幅度不小。新款耳機在心率偵測、主動降噪、音質、耐用性、麥克風效能等多方面全面強化，並新增即時語音翻譯功能，售價維持在 249 美元。外界認為，這是 AirPods 產品線自問世以來，最具「小改款外表、大升級體驗」特徵的一代。

AirPods Pro 3來了！蘋果「小改款」背後的大升級(圖：REUTERS/TPG)

目前僅於美國等市場開賣，台灣尚未公布上市時間，本報導依據外電評測內容整理。

‌



心率偵測與運動應用

AirPods Pro 3 首次內建光學心率監測，使用者可透過 iPhone 的健身 (Fitness)App 開啟超過 50 種運動模式，耳機會顯示即時心率數據，並同步呈現在鎖定畫面上。若同時配戴 Apple Watch，系統會自動選取更準確的來源。這項設計可吸引沒有智慧手錶的用戶加入蘋果健康生態，也可能帶動每月 9.99 美元的 Fitness + 訂閱服務，擴大蘋果在健康科技的布局。

在配戴體驗上，AirPods Pro 3 改良耳塞結構，耳道部分加入泡棉材質，能膨脹形成緊密封閉效果，不僅提升音效表現，也讓耳機在運動、談話甚至進食時更加穩固。包裝內附有五種尺寸耳塞，包括新增的「極小號」，適用更多不同耳型。重量也微增至每耳 5.6 克，但使用者幾乎感受不到差異。

降噪更強大 耐用度再提升

新款耳機的主動降噪 (ANC) 技術明顯強化，蘋果宣稱這是市場上最強大的降噪功能，比前代 AirPods Pro 2 在消除環境噪音上更有效。在地鐵或嘈雜環境下使用，實測降噪效果顯著提升。透明模式則更自然，讓使用者幾乎感覺不到耳機存在，對於有聽力需求、使用助聽輔助模式的人尤其有幫助。該模式下續航力可達 10 小時，縮小與專業助聽器的差距。

耐用度方面，AirPods Pro 3 防護等級升至 IP57，比前代的 IP54 更能抵禦汗水與雨水，適合運動或戶外使用。電池續航力在開啟降噪時可連續播放 8 小時，較前代 6 小時顯著延長。雖然充電盒容量略有縮減，但因單次續航力提升，整體影響有限。

音質、翻譯與生態整合

音質方面，AirPods Pro 3 提供更寬廣的聲場與調校，低音更深沉，人聲清晰度提升。不同音樂類型的測試顯示，聲音更有層次感與細節保留，聆聽體驗較前代更豐富。麥克風拾音能力也升級，不僅改善通話品質，甚至能讓內容創作者在緊急情況下直接用耳機錄製旁白，取代無線麥克風。

蘋果同時新增即時語音翻譯功能，用戶可長按兩邊耳機柄啟動，系統會先降低對方聲音，再將翻譯後的語音透過耳機播出。若搭配 iPhone 的翻譯 App，還能顯示文字版本。目前支援多種語言，年底預計加入中文。雖然偶爾有延遲或錯誤，但整體體驗流暢，被視為蘋果在人工智慧 (AI) 應用上的突破。

延續前代的智慧功能，包括裝置間自動切換、共享音訊，以及 Apple TV 的深夜私人聆聽模式，本代均有支援。電池盒定位功能也更精準，方便用戶快速尋回。