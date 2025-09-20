鉅亨網編譯段智恆 2025-09-20 02:00

根據《華爾街日報》(WSJ)周五 (19 日) 援引知情人士消息報導，川普政府正推動對以色列高達 60 億美元的軍售案，雖然以色列稍早對哈瑪斯在卡達的據點發動飛彈攻擊，引發區域盟友及歐洲強烈譴責，但華府仍持續向國會尋求批准，顯示美方對以色列的支持立場未變。

美國擬推60億美元對以色列軍售案 國會審查在即(圖：REUTERS/TPG)

軍售規模龐大 涵蓋直升機與裝甲車

據知情人士與相關文件，美方規劃的軍售包含價值 38 億美元的 30 架 AH-64「阿帕契」(Apache) 直升機，幾乎可使以色列現有機隊規模倍增；另有 19 億美元、共 3,250 輛步兵突擊車。相關裝備預計需時兩至三年交付。

文件顯示，這批軍售將透過美國提供的「對外軍事融資」(Foreign Military Financing) 支付，以色列長期依賴美國的軍事援助採購武器。

目前國務院已將此案送交國會，正尋求眾院外交事務委員會及參院外交關係委員會領袖的簽署。按照慣例，這兩大委員會的領袖須先行點頭，行政部門才能正式通知國會全體與外界。

知情人士表示，相關文件其實早在 9 月 9 日以色列對卡達空襲之前已送交國會，不過即便發生襲擊事件，政府仍持續推動。

國會審批在即 區域局勢添敏感性

以色列對卡達首都的襲擊，被視為攻擊一主權國家，引發美國其他區域盟友憤怒，也惹來歐洲譴責，甚至讓川普本人感到不滿。川普為安撫卡達，特別宴請該國總理，並保證不會再遭攻擊；國務卿盧比歐 (Marco Rubio) 隨後也前往卡達訪問，但在與以色列總理尼坦雅胡 (Benjamin Netanyahu) 聯合記者會上，對後者堅稱「以色列有權在任何地點打擊哈瑪斯領袖」的說法未提出異議。

外界認為，這起軍售案凸顯川普與尼坦雅胡雖時有摩擦，但整體仍展現強力支持。華府近來對以色列的軍援與武器轉移更顯積極，川普甚至推翻前總統拜登任內暫緩的大型炸彈交付，並在今年 2 月動用緊急權限繞過國會，再度批准 2,000 磅炸彈運交以方。

目前以色列在加薩展開大規模地面攻勢，遭到援助團體及歐洲政府批評，聯合國一個委員會甚至指控以方在加薩犯下種族滅絕罪嫌，但以色列強烈否認。加薩官方統計稱，戰爭已造成逾 6.5 萬人死亡，飢荒與人道危機持續惡化。