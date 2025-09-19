蘋果小心了！OpenAI大舉挖角人才+搶供應鏈硬體野心曝光

鉅亨網編譯段智恆 2025-09-19 23:00

據《The Information》周五 (19 日) 援引知情人士消息報導，OpenAI 正加速進軍人工智慧 (AI) 硬體領域，並與蘋果 (AAPL-US) 供應鏈密切合作。蘋果裝置代工廠立訊精密 (002475-CN) 已獲得至少一款 OpenAI 硬體的組裝訂單，首批產品最快將於 2026 年底或 2027 年初亮相。OpenAI 同時正與另一家蘋果主要供應商歌爾聲學 (002241-CN) 洽談，希望由其提供揚聲器模組等零組件。

OpenAI大舉挖角人才+搶供應鏈硬體野心曝光

今年以來，OpenAI 更從蘋果延攬超過 20 位資深員工，涵蓋硬體工程、介面設計、穿戴裝置、攝影鏡頭與音訊技術等領域，規模遠超去年的約 10 人。這波「挖角潮」也讓外界憂心兩家公司既有的合作關係恐將複雜化。

借力蘋果供應鏈 推進硬體布局

據了解，OpenAI 規劃中的首波產品包括一款不具螢幕的智慧音箱，未來也考慮開發智慧眼鏡、數位錄音筆與可穿戴胸針等新型態裝置。值得注意的是，相關原型裝置被描述為「口袋大小」、具備「情境感知」(context-aware) 功能，主打與 AI 模型緊密結合的「AI 原生」體驗，而非依附於手機或 PC 的附加功能。

不過，業界仍對 OpenAI 能否成功挑戰蘋果的硬體主導地位抱持疑慮。過去無論是亞馬遜 (AMZN-US) 等大型科技公司，或新創如 Humane，都曾嘗試打造 AI 驅動的創新硬體，但銷售表現不如預期。Humane 推出的可穿戴 AI 胸針在 2024 年反應冷淡，今年更被慧與科技 (HPE-US) 以 1.16 億美元收購並停產。

分析人士認為，OpenAI 此舉是迄今 AI 公司最具膽識的硬體嘗試之一，若能成功，可能開啟新市場，並對蘋果、三星 (005930-KR) 及 Google(GOOGL-US) 的傳統裝置主導地位帶來挑戰。

加速人才爭奪 蘋果緊盯員工動向

OpenAI 硬體團隊由首席硬體長 Tang Tan 領軍，他曾在蘋果任職 25 年。唐諦加入後，透過更高薪資與較少官僚文化吸引前同事加盟。據 LinkedIn 資料，加入 OpenAI 的新血包含曾負責 Siri 波形動畫設計的介面總監 Cyrus Daniel Irani，以及擁有近 17 年蘋果製造設計經驗的 Matt Theobald。

知情人士透露，部分跳槽員工獲得的股票獎勵超過 100 萬美元。此舉已引發蘋果警覺，上月更臨時取消原定在中國舉行的美中製造與供應鏈團隊年會，以避免高階主管長時間離開總部，進一步加劇人才外流風險。

此外，今年初 OpenAI 斥資 65 億美元收購由前蘋果設計總監 Jony Ive 與唐諦共同創立的硬體新創 io Products，被視為從純軟體業務跨足消費性硬體的重要一步。