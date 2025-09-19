鉅亨網編譯段智恆 2025-09-19 19:40

輝達入股英特爾 亞洲晶片廠利弊交織

市場對這筆交易反應熱烈，英特爾股價昨日應聲大漲 23%。分析師指出，與輝達的合作有助於這家多年陷入困境的晶片巨頭，在人工智慧 (AI) 與製造能力上追趕落後。

美國壓力與市場平衡

台積電目前承擔了美國 AI 晶片絕大部分產能。根據 DIGITIMES 資深分析師林俊吉 (Luke Lin) 表示，若英特爾無法振作，意味著美國高達九成的半導體製造壓力將落在台積電身上，導致美國政府更加嚴厲要求台積電配合政策。「對台積電來說，有競爭者存活其實是好事，因為這能讓美方資源與關注分散到英特爾，讓台積電能照自己步調推進。」

包括台積電與三星在內的亞洲晶片大廠，已在美國推動數十億美元的建廠計畫，以回應川普政府施壓要求在地製造，否則進口晶片將面臨高額關稅。這種布局雖能拓展美國業務，卻也加深了華府對外國代工廠的依賴與監管。

周五亞洲股市中，晶片股表現相對疲弱，台積電收跌近 1.6%，三星電子也下滑 1%，略遜於大盤。

長期威脅與競爭格局

儘管雙方協議目前不涉及英特爾代工輝達晶片，但市場預期未來不排除出現此類合作。若英特爾重振先進製程，可能動搖台積電長期代工地位。TriOrient 副總裁奈斯戴特 (Dan Nystedt) 指出：「顯然美國政府將英特爾重新打造成尖端製程製造商，視為國安戰略。」

三星證券分析師 Moon Joon-ho 則直言，這項合作「對英特爾競爭對手而言確實是壞消息」，因為一旦輝達開始考慮委託英特爾製造，將削弱台積電的獨佔地位。

另一個風險來自超微 (AMD-US)。林俊吉分析，輝達拉攏英特爾對抗超微，恐導致台積電來自超微的伺服器 CPU 訂單下滑。超微方面回應，將持續以 AI 優先策略爭取市場成長。

然而，部分專家提醒，單靠資金挹注並不能立刻扭轉劣勢。南韓無廠半導體協會 (Korea Fabless Industry Association) 理事 Han Kyu-min 表示：「英特爾必須趕上台積電的製造實力，否則無論輝達如何開發，晶片最終還是得交給台積電，或未來的三星代工。」