聯準會「風險管理」式降息 華爾街看多美股後市

在股市持續創下歷史新高的背景下，美國聯準會周三 (17 日) 宣布降息 1 碼，並暗示年底前可能還有兩次降息，此舉為市場注入了新的上漲動力。聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 將這次降息形容為一項「風險管理」措施，旨在為正在趨緩的勞動市場提供緩衝。這項決定強化了華爾街的普遍信念：多頭市場的漲勢尚未結束。

Truist 首席市場策略師 Keith Lerner 指出，回溯至 1980 年代的歷史數據顯示，當聯準會在標普 500 指數處於歷史高點 3% 範圍內降息時，該指數在未來一年有高達 90% 的機率錄得漲幅。他強調，在經濟未陷入衰退且企業獲利保持韌性的情況下，股市對降息的反應通常是正面的。

此外，市場正圍繞著摩根大通所稱的「無就業擴張」(jobless expansion) 情境進行布局。這種觀點認為，勞動市場的降溫將促使聯準會繼續實施寬鬆政策，而較低的利率有助於支撐股票估值，同時薪資增長放緩也能提高企業的利潤率。

高盛分析師也認為，冷卻的勞動市場對企業利潤而言是一股順風。

然而，部分策略師對短期前景抱持謹慎態度，並警告市場可能出現波動。花旗 (Citi) 的策略師 Scott Chronert 表示，標普 500 指數已達到他設定的 6600 點年底目標，認為當前股價「估值合理」，並將即將到來的第三季財報季視為下一個關鍵考驗。

Fundstrat 的 Mark Newton 認為，標普 500 指數的短期風險回報「缺乏吸引力」，並指出市場廣度在過去兩周有所減弱，那斯達克 100 指數也出現「耗盡」跡象，暗示科技股可能在進一步上漲前迎來短期拋售。