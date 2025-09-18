鉅亨網編譯段智恆 2025-09-18 19:13

‌



《彭博》周四 (18 日) 報導，繪圖晶片巨頭輝達 (NVDA-US) 宣布投資 50 億美元入股英特爾 (INTC-US)，並將與這家昔日勁敵合作開發個人電腦(PC) 與資料中心晶片，此舉震撼半導體產業，也凸顯產業權力版圖的轉變。

勁敵變盟友！輝達砸50億美元入股英特爾 攜手設計PC與資料中心晶片(圖：REUTERS/TPG)

根據雙方周四聲明，輝達將以每股 23.28 美元價格買進英特爾普通股，較周三收盤價折讓 6.5%。英特爾將在未來 PC 處理器中導入輝達繪圖技術，同時提供處理器，搭配輝達加速器打造資料中心產品。兩家公司未提供產品上市時間表，並強調雙方既有的個別發展計畫不受影響。

美政府與軟銀先後注資 英特爾急補資金缺口

這筆投資為英特爾帶來及時雨。美國政府 8 月已宣布入股約 10%，總統川普親自站台；日本軟銀集團 (SoftBank Group)9 月亦投入 20 億美元。英特爾同時積極出售資產籌資，以因應推進先進製程所需的巨額支出。

英特爾多年來因市占流失與製程落後備受壓力，現任執行長陳立武 (Lip-Bu Tan) 今年上任後推動「開放策略」，積極尋求外部合作。這次獲得昔日競爭對手支持，被視為英特爾尋求轉型的重要一步。

輝達執行長黃仁勳在聲明中表示：「這項歷史性的合作，將輝達的人工智慧 (AI) 與加速運算堆疊，緊密結合英特爾的 CPU 與龐大 x86 生態系，為下一個運算時代奠定基礎。」

AI 霸主與老對手合作 改寫產業格局

在 PC 市場，英特爾將推出整合輝達繪圖單元的處理器，直接對抗近年快速搶市的超微 (AMD-US)。在資料中心領域，輝達憑藉 AI 加速器已居於主導地位，如今將導入英特爾處理器，分工互補。

市場對比更顯此舉意義。以 2022 年為例，英特爾營收仍是輝達的兩倍以上；但今年輝達預估營收將達 2,000 億美元，單季業績有望超越英特爾全年。其市值已突破 4 兆美元，遠高於英特爾的 1160 億美元。

外界認為，輝達能提前布局 AI 晶片並搭配軟體，搶先卡位 ChatGPT 等生成式 AI 浪潮，而英特爾未能及時投入，導致地位急速下滑。如今英特爾除依賴台積電 (2330-TW)(TSM-US) 代工先進晶片，還得與宿敵結盟，顯示產業競合關係正在重塑。