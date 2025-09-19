鉅亨網編譯段智恆 2025-09-19 01:10

美國聯準會 (Fed) 日前宣布今年首度降息 1 碼 (25 個基點) 後，帶動美國公債一度勁揚，但周四 (18 日) 公布的初領失業金數據卻顯示勞動市場仍具韌性，使市場對年底前進一步降息的預期降溫，公債漲勢隨即停滯，殖利率走高。

Fed降息利多不再？上周初領失業金數據澆熄美債行情

10 年期與 30 年期公債殖利率昨日一度跌至數月低點，但周四回升，10 年期殖利率最高觸及 4.14%，距前一天的低點已大幅反彈。2 年期公債殖利率則自 3.47% 升至接近 3.59%，反映投資人下修對 Fed 今年多次降息的押注。

就業數據澆熄降息樂觀情緒

最新數據顯示，美國上周初領失業金人數回落，抵消前一周的明顯增加。分析人士指出，這代表就業市場仍具韌性，與 Fed 強調的「降息屬風險管理考量」存在矛盾，因為通膨仍高於目標水準。

Natixis 北美利率策略主管布里格斯 (John Briggs) 表示：「Fed 昨天提升了就業使命的重要性，因此失業救濟申請數據將更受市場關注。」他並建議投資人退出原先的 2 年期公債多頭部位，認為鮑爾談話「不夠鴿派」，不足以支撐市場對降息循環的大幅定價。

Fed 在最新會議中公布的利率預測顯示，今年 10 月與 12 月的兩次會議仍可能各有一次降息，但周四的數據削弱了市場對多次降息的信心。利率期貨目前顯示，10 月 29 日與 12 月 17 日會議各降息 1 碼 (25 個基點) 的機率仍約 80%，但投資人對年底前兩次皆降的預期略微降溫。

殖利率回升 拖累美債投標氣氛

利率策略師指出，本周的美債拋售潮，也讓 10 年期抗通膨公債 (TIPS) 的標售殖利率顯著上升。預計周四標售的 190 億美元 10 年期 TIPS，得標殖利率將達 1.72% 左右，高於本周三低點的 1.60%。雖然仍低於去年同期標售結果，但與近幾次拍賣相比仍偏高。

ING 金融市場策略師加維 (Padhraic Garvey) 則認為，即使 Fed 持續降息，10 年期公債的合理區間仍在 4.25% 至 4.50%，若跌破 4% 反而是「過度修正」。

此外，市場也留意 Fed 獨立性問題。部分觀察人士認為，若外界質疑 Fed 受政治壓力影響決策，可能進一步刺激投資人購買 TIPS 等抗通膨工具，以作為資產配置的避險。