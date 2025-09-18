鉅亨網編譯段智恆 2025-09-18 22:00

晶片大廠輝達 (NVDA-US) 周四 (18 日) 宣布將投資 50 億美元入股英特爾 (INTC-US)，引發市場高度關注。這筆投資出現在美國政府先前已大舉入股英特爾的背景下，市場解讀為對這家多年轉型未果的晶片製造商再度注入信心。消息一出，英特爾股價在盤前交易一度飆升逾 30%，開盤續揚逾 25%。

從對抗到合作！輝達砸50億美元挺英特爾 背後玄機專家全解析(圖：REUTERS/TPG)

對英特爾的意義

多位分析師指出，這筆資金對英特爾而言猶如「及時雨」。eMarketer 資深 AI 與科技分析師 Gadjo Sevilla 表示：「這是一場巨變，讓原本在人工智慧 (AI) 領域落後的英特爾有機會重新成為基礎架構的一環。輝達的投資和持股比例約 4% 到 5%，確保英特爾短期存續，並打開與輝達共同生產圖形處理器 (GPU) 的可能性。」

Dakota Wealth 資深投資組合經理 Robert Pavlik 指出，僅是與輝達建立關聯，就足以讓英特爾在開發 AI 晶片時獲得技術資源與市場信任，「這舉措有助於穩住一家長期受質疑的公司。」

AJ Bell 投資總監 Russ Mould 則提醒，儘管現金挹注有助於財務狀況，但英特爾資產負債表仍承壓，「淨負債近 296 億美元，相較股東權益雖不算過度，但財務與營運的雙重槓桿並不理想，因此任何降低負債的舉措都值得肯定。」

對輝達的考量

分析師普遍認為，這筆投資對輝達財務影響有限，但在政治與產業層面收益龐大。Sevilla 指出：「對輝達而言，這筆金額規模雖小，卻能減輕壟斷疑慮，同時打開通往英特爾晶片與 GPU 生產管道的大門。」

Hargreaves Lansdown 資深股票分析師 Matt Britzman 直言：「輝達投資英特爾不只是金錢問題，而是影響力。」他認為，這不僅能帶來政策加分，也可能在美中晶片競爭下獲得更多迴旋空間，「這是一場帶有地緣政治色彩的戰略聯盟，而非單純財務交易。」

Mould 則補充，這筆投資展現輝達對美國政策的支持，「有助保持川普政府的善意，也能分散供應鏈風險。」

產業格局與後續挑戰

Aptus Capital Advisors 投資組合經理 David Wagner 形容，這就像「洋基與紅襪握手言和」般戲劇化，「兩家公司過去互不相容，如今卻能藉由英特爾代工實現合作，對美國晶片設計產業是重要一步。」

IG Group 首席市場分析師 Chris Beauchamp 則表示，這筆投資顯示輝達必須拓展自身布局，同時也讓英特爾更有機會重新成為市場要角，「但它無法改變輝達在中國面臨的更大挑戰。」

Swissquote Bank 資深分析師 Ipek Ozkardeskaya 指出，英特爾亟需有力的商業模式與能吸引客戶的產品，「這次合作雖是好消息，但英特爾要想追趕台積電 (2330-TW)(TSM-US)，仍有漫長道路。」