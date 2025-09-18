黃仁勳砸50億美元入股英特爾 陳立武PO兩人合照回應
鉅亨網編譯鍾詠翔
美國繪圖晶片巨頭輝達（Nvidia）(NVDA-US) 宣布投資 50 億美元，入股英特爾（Intel）(INTC-US) ，將與英特爾合作開發個人電腦（PC）與資料中心晶片，這個消息震撼全球半導體產業。
據《彭博》報導，根據雙方周四（18 日）聲明，輝達將以每股 23.28 美元價格買進英特爾普通股，較周三收盤價折讓 6.5%。
輝達與英特爾宣布合作後，英特爾執行長陳立武在社群平台 X 上 PO 出他與輝達執行長黃仁勳的合照，並發文：「很興奮能與好朋友黃仁勳攜手合作，共同開發多代客製化資料中心與 PC 產品！」
陳立武說，這次合作結合了英特爾與輝達的最佳技術，不僅能讓客戶受惠，也展現了 x86 架構與 NVLink 在塑造 AI 基礎設施未來發展中的關鍵地位。
