黃仁勳砸50億美元入股英特爾 陳立武PO兩人合照回應

輝達與英特爾宣布合作後，英特爾執行長陳立武在社群平台 X 上 PO 出他與輝達執行長黃仁勳的合照，並發文：「很興奮能與好朋友黃仁勳攜手合作，共同開發多代客製化資料中心與 PC 產品！」

陳立武說，這次合作結合了英特爾與輝達的最佳技術，不僅能讓客戶受惠，也展現了 x86 架構與 NVLink 在塑造 AI 基礎設施未來發展中的關鍵地位。