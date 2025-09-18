〈美股早盤〉主要指數走揚 英特爾飆漲近24%
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
美股主要指數周四 (18 日) 走高，標普 500 指數刷新歷史新高。市場延續聯準會 (Fed) 前一日降息 1 碼 (25 個基點) 並暗示後續可能持續寬鬆的樂觀情緒，資金回流科技股，其中英特爾因輝達宣布入股而飆升，帶動科技板塊領漲，開盤飆漲近 24%。
截稿前，道瓊工業指數漲 0.03%，那斯達克綜合指數漲近 140 點或近 0.6%，標普 500 指數漲近 0.3%，費城半導體指數漲逾 2.3%。
美國股市期貨周四走高，投資人押注聯準會 (Fed) 將為更多降息鋪路。那斯達克 100 指數期貨勁揚 1.1%，標普 500 期貨上漲 0.7%，羅素 2000 小型股期貨也上揚 1.3%。美債殖利率小幅走低，美元則延續會後漲勢。
聯準會日前宣布降息 1 碼 (25 個基點) 後，市場最初走勢震盪，但周四投資人轉而聚焦最新利率點陣圖。部分決策官員預估 2025 年將再降息兩次，較 6 月時多出一次。分析人士指出，決策者對就業市場走弱的關注，意味著即使經濟與企業獲利仍具韌性，Fed 也準備釋出更多支持。
Pepperstone Group 策略師布朗 (Michael Brown) 表示：「這次政策的『前置性』特質是關鍵。如果就業市場疲軟持續，Fed 將繼續降息。貨幣環境將更快轉向寬鬆。」
BNP Paribas Wealth Management 投資長肯柏 (Stephan Kemper) 則形容：「Fed 救市模式重啟。當通膨仍偏高卻降息，這是不尋常的舉動，市場似乎認為 Fed 已在雙重使命之間做出取捨。」
另外，最新數據顯示，美國 9 月 13 日當周初領失業金人數降至 23.1 萬人，略低於市場預期，較前一周創下 2021 年以來新高的數字有所回落。
歐洲方面，英國央行 (Bank of England, BOE) 維持基準利率 4% 不變，並宣布放慢政府債券減持步伐，將銷售重心自長天期債券轉向中短期，以減輕殖利率上行壓力。英鎊下跌 0.2%。挪威央行則年內第二度降息，但表示在通膨仍然頑固的情況下，未來降息步伐將趨於謹慎。
《彭博》策略師克蘭菲爾德 (Mark Cranfield) 分析，BOE 的調整將在一定程度上支撐長天期公債，但隨著市場開始倒數財政大臣里夫斯 (Rachel Reeves) 將於 11 月秋季預算案中宣布可能的加稅或縮支措施，債市反彈空間仍有限。
截至台北時間周四（18 日）21 時許：
- 道瓊工業指數下跌 27.92 點或 0.06%，暫報 45,990.40 點
- 那斯達克綜合指數上漲 171.77 點或 0.77%，暫報 22,433.10 點
- 標普 500 指數上漲 30.38 點或 0.46%，暫報 6,630.73 點
- 費半上漲 163.31 點或 2.70%，暫報 6,223.53 點
- 台積電 ADR 下跌 1.04% 至每股 259.99 美元
- 10 年期美債殖利率漲至 4.12%
- 紐約輕原油上漲 0.02% 至每桶 63.71 美元
- 布蘭特原油上漲 0.07% 至每桶 68.00 美元
- 黃金下跌 0.86% 至每盎司 3,686.00 美元
- 美元指數升至 96.915
焦點個股：
輝達 (NVDA-US) 早盤股價上漲 2.68%，至每股 174.86 美元
繪圖晶片巨頭輝達周四宣布投資 50 億美元入股英特爾，並將與這家昔日勁敵合作開發個人電腦 (PC) 與資料中心晶片，此舉震撼半導體產業，也凸顯產業權力版圖的轉變。根據雙方聲明，輝達將以每股 23.28 美元價格買進英特爾普通股，較周三收盤價折讓 6.5%。
英特爾 (INTC-US) 早盤股價上漲 24.32%，至每股 30.96 美元
晶片大廠輝達宣布投資 50 億美元入股英特爾，並將合作開發資料中心與個人電腦產品的消息，引發市場熱烈反應，英特爾周四盤前股價一度暴漲逾 30%。分析人士指出，這筆投資凸顯產業競合的新局面。 輝達雖然是 AI 晶片的主導者，但選擇向昔日勁敵注資，代表雙方在生成式 AI 浪潮下尋求互補優勢。對英特爾而言，來自美國政府與輝達的資金挹注，短期有助於穩定市場信心；不過能否在先進製程與 AI 晶片競賽中追回落差，仍是長期挑戰。
Meta Platforms(META-US) 早盤股價上漲 0.35%，至每股 778.43 美元
根據《華爾街日報》(WSJ)周四報導，臉書母公司 Meta 近月來與多家媒體機構展開討論，包括德國出版集團斯普林格 (Axel Springer)、福斯集團(Fox Corp.) 及新聞集團 (News Corp.)，內容涉及授權其文章，用於 Meta 旗下人工智慧(AI) 產品。
今日關鍵經濟數據：
- 美國上周初領失業金人數報 23.1 萬，預期 24.1 萬，前值 26.4 萬
- 美國上周續領失業金人數報 192 萬，預期 195 萬，前值 192.7 萬
華爾街分析：
「新債王」岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 認為，Fed 降息 1 碼是正確之舉，但警告說，任何激進的寬鬆政策都可能引發通膨。岡拉克接受《CNBC》採訪時說，近期就業成長數據被下修，勞動力市場也出現混亂；並稱存在過度寬鬆的風險。他預計，Fed 將在 10 月會議上再次降息，美國可能步入實質負利率的環境。
