2025-09-18

晶片大廠輝達 (NVDA-US) 宣布投資 50 億美元入股英特爾，並將合作開發資料中心與個人電腦 (PC) 產品的消息，引發市場熱烈反應，英特爾周四 (18 日) 盤前股價一度暴漲逾 30%。

輝達合作消息帶動！英特爾盤前股價一度暴漲逾30%(圖：REUTERS/TPG)

根據輝達聲明，公司將以每股 23.28 美元的價格買進英特爾股票，不過這筆投資仍需獲得監管機構批准。受此激勵，輝達盤前股價也小幅上揚約 3%，截稿前每股暫報 175.78 美元。

輝達執行長黃仁勳 (Jensen Huang) 在聲明中表示，這項「歷史性的合作」將輝達的人工智慧 (AI) 與加速運算技術，與英特爾的 CPU 及龐大的 x86 生態系緊密結合，「是兩大世界級平台的融合，將為下一個運算時代奠基。」

不過，此次合作並不涉及輝達晶片交由英特爾代工。雙方執行長黃仁勳與陳立武 (Lip-Bu Tan) 預計於美東時間周四下午 1 點 (台灣時間周五凌晨 1 點) 召開聯合記者會，說明細節。

這筆交易延續了英特爾近期獲得的資金支持。美國政府上月已入股，成為主要投資人之一。英特爾股價今年稍早曾跌至逾 10 年來低點，但自 7 月以來已反彈約 11%。 對於正承受龐大研發與製程壓力的英特爾而言，來自輝達的資金與合作將有助於重建市場信心。