輝達合作消息帶動！英特爾盤前股價一度暴漲逾30%
鉅亨網編譯段智恆
晶片大廠輝達 (NVDA-US) 宣布投資 50 億美元入股英特爾，並將合作開發資料中心與個人電腦 (PC) 產品的消息，引發市場熱烈反應，英特爾周四 (18 日) 盤前股價一度暴漲逾 30%。
截稿前，英特爾 (INTC-US) 周四盤前股價上漲 29.64%，每股暫報 32.28 美元。
根據輝達聲明，公司將以每股 23.28 美元的價格買進英特爾股票，不過這筆投資仍需獲得監管機構批准。受此激勵，輝達盤前股價也小幅上揚約 3%，截稿前每股暫報 175.78 美元。
輝達執行長黃仁勳 (Jensen Huang) 在聲明中表示，這項「歷史性的合作」將輝達的人工智慧 (AI) 與加速運算技術，與英特爾的 CPU 及龐大的 x86 生態系緊密結合，「是兩大世界級平台的融合，將為下一個運算時代奠基。」
不過，此次合作並不涉及輝達晶片交由英特爾代工。雙方執行長黃仁勳與陳立武 (Lip-Bu Tan) 預計於美東時間周四下午 1 點 (台灣時間周五凌晨 1 點) 召開聯合記者會，說明細節。
這筆投資不包含製造合作，僅限於產品設計與生態系結盟。
這筆交易延續了英特爾近期獲得的資金支持。美國政府上月已入股，成為主要投資人之一。英特爾股價今年稍早曾跌至逾 10 年來低點，但自 7 月以來已反彈約 11%。 對於正承受龐大研發與製程壓力的英特爾而言，來自輝達的資金與合作將有助於重建市場信心。
分析人士指出，這筆投資凸顯產業競合的新局面。 輝達雖然是 AI 晶片的主導者，但選擇向昔日勁敵注資，代表雙方在生成式 AI 浪潮下尋求互補優勢。對英特爾而言，來自美國政府與輝達的資金挹注，短期有助於穩定市場信心；不過能否在先進製程與 AI 晶片競賽中追回落差，仍是長期挑戰。
