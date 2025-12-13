鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-13 20:40

根據《CNBC》報導，戴蒙在接受福斯新聞節目《Sunday Morning Futures》訪問時表示：「AI 會淘汰一些工作，但這並不代表人們不會有其他工作。」

他建議大家培養批判性思考能力、情商（EQ）、會議表現力、溝通能力及寫作能力，「這些技能將助你在 AI 時代的工作中保持競爭力」。

戴蒙的觀點出現之際，美國職場正面臨 AI 帶來的衝擊。部分專家指出，AI 可能是年輕人失業率上升的原因之一。

Anthropic 執行長 Dario Amodei 也曾警告，未來五年內，AI 可能會消滅多達一半的白領工作。

其他企業領袖也認為變革迫在眉睫。沃爾瑪 (WMT-US) 執行長 Doug McMillon 接受《華爾街日報》訪問時指出：「AI 將改變幾乎每一份工作，這一點非常明確。也許世界上有一份工作 AI 不會改變，但我還沒想出是哪一份。」

戴蒙過去曾強調，領導者擁有軟技能的重要性。他指出，有效的領導者應能提出關鍵問題，從競爭對手、客戶以及自身錯誤中學習。

他表示：「如果你無法正確評估外部現實世界的狀況、變化以及各種新想法，你最終將會失敗。」

許多專家與企業領袖也認同這種觀點。亞馬遜 (AMZN-US) 網路服務公司執行長 Matt Garman 指出，批判性思考，即分析資訊並總結經驗教訓的能力，是 AI 時代取得成功的關鍵。

研究顯示，雖然 AI 可以執行各種行政性和技能性工作，但目前仍無法做出細膩的判斷。

Garman 建議：「你需要有創造力、批判性思考能力與彈性。我認為學習新事物和適應環境的能力與你掌握的任何特定技能同樣重要。」

同樣，一些專家指出，在現代職場中良好的溝通能力和情緒智商同樣不可或缺。能有效表達想法並與同事互動，對職涯發展具有明顯益處。

即使僅僅被同事認為是良好溝通者，也有助於建立關係、提升親和力並增加職場影響力。

哈佛大學副教授 Alison Wood Brooks 指出，成為優秀的溝通者關鍵在於「傾聽」。