鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-13 21:10

在挑選科技股時，產品本身的意義有時甚至比估值更重要。前世界最大科技對沖基金管理者 Dan Benton 就強調，最能推動正向盈餘驚喜的是產品週期，而非單純財務數據。

分析師認為，企業人工智慧（AI）應用仍處於初期階段，但在 2026 年將因企業追求生產力提升而更加普及。

他指出，AI 被視為每家公司提升服務速度與可靠性的基礎技術，目前主要應用於程式設計、文件處理及客服領域，但未來 12 個月內，其效益將更加顯著且不可忽視。

與此同時，OpenAI 仍是推動企業 AI 應用的重要角色。官方數據顯示，目前已有超過百萬家企業使用其 AI 工具，ChatGPT 在企業用戶中擁有超過七百萬個帳戶。

儘管近期 OpenAI 的模型暫時落後於 Google(GOOGL-US) Gemini 與 Anthropic Claude，但分析師預期，隨著新模型利用最先進的輝達 (NVDA-US) NVL72 超級叢集訓練，ChatGPT 很可能也會有顯著提升。

分析師建議，投資者可透過購買近期表現不佳的微軟股票來布局 OpenAI 的反彈。

微軟雲端與 AI 部門主管 Scott Guthrie 表示，OpenAI 正在微軟新建資料中心訓練下一代模型，未來模型進步將催生更多應用案例，帶動 Azure 企業雲端 AI 基礎設施需求激增。

此外，微軟持有 OpenAI 27% 股份，未來若 OpenAI 上市，也將直接受惠於其知識產權及基礎設施需求成長。

隨著企業增加 AI 硬體採購，戴爾也將受益。戴爾已成為企業輝達 AI 伺服器的重要供應商，並在全球擁有完善的分銷與服務網路。

這些因素促使戴爾成功吸引 CoreWeave(CRWV-US) 以及馬斯克的 xAI，成為其 AI 建置計畫的客戶。

此外，企業 PC 與伺服器更新潮也將刺激戴爾產品週期，尤其在微軟結束 Windows 10 支援後，更多企業將升級至新版本 Windows。

分析師指出，除了企業科技股，娛樂性產品同樣值得關注。

任天堂 2025 年表現亮眼，其 6 月推出的 Switch 2 主機創下最快銷售紀錄，並將年度銷售預測從 1500 萬台上修至 1900 萬台。

分析師預測，隨著核心遊戲陸續推出，Switch 2 第二年的表現將更佳。任天堂亦在年輕世代中擁有類似迪士尼 (DIS-US) 的影響力，並將於明年 4 月推出《超級瑪利歐銀河電影版》，進一步提升話題熱度。

《巴隆》指出，雖然 Benton 淡化了估值問題，但微軟、戴爾與任天堂的優勢之一是股價並不算高。

微軟與任天堂的股價對未來 12 個月的華爾街每股盈餘預估約為 28 倍，而戴爾則僅為 12 倍。