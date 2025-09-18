鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-09-18 17:10

‌



根據全球投資顧問公司 Mercer 指出，美國總統川普試圖重塑全球貿易並向聯準會 (Fed) 施壓要求降息的舉措，正促使投資者減少對美國市場的曝險。

Mercer：川普政策引發資金外流 投資者尋求多元化避險(圖:shutterstock)

美世全球投資長 Hooman Kaveh 指出，該公司旗下管理總資產達 17 兆美元的 3,900 名客戶中，愈來愈多人正將資金從美國轉移至歐洲、日本及其他地區。Kaveh 表示，資金外流的主要原因來自於對關稅、川普向聯準會施壓、日益增長的財政赤字以及美元可能走弱的擔憂。

‌



Kaveh 本周受訪時表示，川普第二任期的開始「已成為真正多元化的觸發點」。他補充說：「我們確實看到客戶的投資組合中，資金流向正在朝著多元化的市場、地區、資產類別和貨幣發展。」

今年 4 月初，川普關於貿易戰的言論一度驚嚇全球市場，儘管後來有所恢復，但以美元計價的投資者來看，今年美國股市的表現已落後於多數全球同儕。

Kaveh 分析，關稅對市場而言是一項難以評估的挑戰，因為它既可能削弱企業的利潤率，也可能轉嫁給消費者，從而引發通貨膨脹。

他警告說：「如果你面臨關稅推高物價的情況，而弱勢美元又可能加劇通膨，這將使聯準會降息的挑戰變得更加嚴峻。」他指出，川普政府對弱勢美元的普遍支持，是「當前策略的致命弱點」，因為這會放大關稅所引發的通膨效應。

此外，川普對聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 降息緩慢的頻繁批評，以及試圖解僱理事庫克 (Lisa Cook) 的舉動，也加速了資金撤離美國資產的趨勢。

Kaveh 認為，「聯準會的政治化正使其陷入困境」，這模糊了其過去專注於通膨與就業的單一目標，這不是好消息，並進一步倡導了投資多元化的必要性。

在尋求避險與新機會的過程中，Mercer 的客戶正考慮增加對歐洲和日本股市的配置，因為相對於美國，這些市場的估值仍然具有吸引力。同時，他們也將目光投向私募市場，特別是與人工智慧 (AI) 熱潮相關的風險投資。