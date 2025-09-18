鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-09-18 20:00

‌



英國央行 (Bank of England, BOE) 周四 (18 日) 決議維持基準利率在 4% 不變，並放慢資產負債表縮減速度，同時釋出 11 月可能再度降息的訊號。決策顯示決策官員正努力在頑固通膨、經濟疲軟與市場穩定之間取得平衡。

通膨還沒退燒！英國央行按兵不動、放慢QT 可能11月再降息(圖：REUTERS/TPG)

貨幣政策委員會 (MPC) 以 7 比 2 票數決定按兵不動，兩名委員主張調降利率 1 碼(25 個基點)。這是繼 8 月小幅降息後，BOE 再次選擇觀望。聲明指出，委員會仍聚焦確保通膨回落至 2% 目標，並強調「逐步且謹慎」的貨幣寬鬆仍為適當路徑。

‌



通膨壓力未除 11 月動向受矚目

BOE 指出，通膨下降趨勢大致延續，但 8 月消費者物價指數 (CPI) 年增率維持在 3.8%，核心通膨年增 3.6%，服務通膨則從 7 月的 5% 放緩至 4.7%。儘管薪資所得仍處於高檔，央行預期未來數月將顯著放緩，對通膨壓力有所緩解。

BOE 並預測，通膨可能在 9 月觸及約 4% 的高峰，為 2% 目標的兩倍，之後才會逐步回落，並在 2026 年上半年恢復到更可控的區間。

ING 與德意志銀行經濟學家均表示，11 月會議將是下一次降息關鍵時點，但目前「仍懸而未決」。德銀首席英國經濟學家拉賈 (Sanjay Raja) 指出，最新數據顯示物價壓力稍有緩和，但「還需更多證據」才能支持再度降息。

部分分析師則警告，若薪資與服務業物價黏性過強，不排除 BOE 下一步動作可能是升息而非降息。

縮減資產負債表步伐放慢

在資產負債表政策上，BOE 宣布將未來 12 個月的量化緊縮 (QT) 目標降至 700 億英鎊，低於前一年度的 1,000 億英鎊。這將透過 210 億英鎊債券出售及 490 億英鎊到期不續作實現。

央行同時調整債券拍賣結構，長天期公債僅占 20%，其餘則平均分配於短、中期，以降低對長期殖利率的衝擊。近來英國 30 年期公債殖利率攀抵 27 年高點，引發市場震盪，也使政府舉債成本壓力倍增。

BOE 總裁貝里 (Andrew Bailey) 強調，調整後的銷售配置有助於「減輕對公債市場的影響」。

財政與通膨風險加劇政策兩難

市場人士指出，BOE 陷入進退兩難：若過早降息，恐助長通膨；若維持高利率，則壓抑本已疲弱的經濟。7 月英國經濟零成長，薪資所得雖高但已出現降溫，就業市場轉弱。

另一方面，財政前景也使央行更為謹慎。財政大臣里夫斯 (Rachel Reeves) 預計於 11 月 26 日秋季預算案中宣布加稅，以填補數百億英鎊財政缺口。分析人士認為，央行會傾向在預算案出台前避免大動作，以免與財政政策交叉衝擊。

BOE 亦承認資產出售帶來巨額損失，且最終需由政府承擔，這使財政壓力進一步加劇。