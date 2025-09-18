鉅亨網編譯段智恆 2025-09-18 02:30

‌



美國聯準會 (Fed) 結束為期兩天的政策會議後，於台灣時間周四 (18 日) 凌晨兩點公布利率決策，決定將聯邦基金利率目標區間下調 1 碼 (25 個基點) 至 4% 至 4.25%，理由是近期經濟成長放緩、就業市場降溫，且風險平衡已轉向下行。此次決策反映 Fed 在經濟前景不確定下的審慎態度。

Fed 9月聲明全文+最新經濟預測(圖：REUTERS/TPG)

會後全文聲明如下：

‌



近期的數據顯示，今年上半年經濟活動的成長已經趨緩。就業成長放緩，失業率略有上升，但仍處於低檔。通膨則再度走高，並維持在相對偏高的水準。

委員會的長期目標是實現充分就業與 2% 的通膨率。對於經濟前景，不確定性依然偏高。委員會同時關注雙重使命兩方面的風險，並判斷就業的下行風險已經增加。

為了支持上述目標並考量風險平衡的變化，委員會決定將聯邦基金利率目標區間下調 1/4 個百分點，至 4% 至 4.25%。在評估是否進一步調整利率目標區間時，委員會將仔細衡量最新數據、經濟展望與風險平衡。委員會也將持續縮減持有的公債、機構債以及機構抵押擔保證券。委員會重申其承諾，將致力於實現充分就業，並讓通膨回到 2% 的目標。

在評估適切的貨幣政策立場時，委員會將持續監測新資訊對經濟前景的影響。如果出現可能阻礙其目標實現的風險，委員會已準備在必要時調整政策立場。委員會的判斷將涵蓋廣泛的資訊，包括就業市場狀況、通膨壓力與通膨預期，以及金融和國際情勢的發展。

本次貨幣政策行動的贊成票包括：主席鮑爾 (Jerome H. Powell)、副主席威廉斯 (John C. Williams)、巴爾 (Michael S. Barr)、鮑曼 (Michelle W. Bowman)、柯林斯 (Susan M. Collins)、庫克 (Lisa D. Cook)、古爾斯比 (Austan D. Goolsbee)、傑佛森 (Philip N. Jefferson)、穆薩勒姆 (Alberto G. Musalem)、施密德 (Jeffrey R. Schmid)、以及華勒 (Christopher J. Waller)。反對票來自米蘭 (Stephen I. Miran)，他認為本次會議應下調 1/2 個百分點 (即兩碼或 50 個基點)。

Fed6 月聲明原文：請點我

9 月經濟預測摘要 (SEP)：

Fed9 月經濟預測摘要。(圖：Fed 官網)

Fed 最新 SEP 顯示，2025 年美國經濟成長率中位數為 1.6%，略高於 6 月 1.4% 預估，顯示官員認為經濟仍能維持低速擴張。失業率預測維持在 6 月預測的 4.5%，之後逐年下降至 2028 年的 4.2%，顯示就業市場雖趨於放緩，但仍維持在健康區間。

個人消費支出（PCE）通膨 2025 年預測為 3.0%，與 6 月持平；核心 PCE 預測也維持在 3.1%，顯示 Fed 認為物價壓力仍未完全消退，但已較先前預測稍趨緩和。不過，預測顯示通膨將在 2026 年後逐步回到 2% 的目標水準。

政策利率部分，2025 年底聯邦基金利率中位數為 3.6%，較 6 月預估的 3.9% 低，顯示官員預期未來將逐步降息，但步調仍然審慎。

FOMC 聯邦資金利率預測點陣圖。(圖：Fed 官網)

點陣圖顯示，多數官員預期 2025 年底的聯邦基金利率將落在 3.5% 至 4% 之間，中位數在 3.6%，比 6 月的預測稍低。這代表決策官員普遍認為，在通膨逐步回落的情況下，明年有空間進一步降息，但降息幅度有限。

中期展望，2026 至 2027 年，利率點分布明顯下移，大部分集中在 3% 至 3.5% 區間，顯示官員認為貨幣政策將進一步放鬆，與最新 SEP 中的「政策利率逐步下行」相互呼應。