鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-12-29 22:32

綜合外媒周一（29 日）報導，軟銀集團宣布斥資 40 億美元收購資料中心投資公司 DigitalBridge，作為其 AI 戰略布局的一環。

軟銀將以每股 16 美元現金收購 DigitalBridge 全部流通股，較該公司 12 月 26 日收盤價溢價 15%。這項交易已獲得 DigitalBridge 董事會特別委員會一致通過，預計將在 2026 年下半年完成，仍需監管機構批准。

孫正義押注 AI 基礎設施

軟銀執行長暨董事長孫正義表示，這項收購將「強化下一代 AI 資料中心的基礎」，推進該公司成為領先的超級 AI 平台供應商的願景。

DigitalBridge 執行長 Marc Ganzi 指出，AI 基礎設施建設代表這一代最重要的投資機會之一。軟銀的願景、資本實力和全球網絡將讓該公司能夠加速推進使命。

資料中心併購潮方興未艾

這項交易正值全球 AI 基礎設施投資熱潮。過去一年出現多筆數十億美元的相關併購案，主要聚焦於資料中心和 AI 技術所需的運算能力。其中包括貝萊德 (BLK-US) 斥資 400 億美元收購 Aligned Data Centers，以及甲骨文 (ORCL-US) 同意為 OpenAI 提供約 45 億瓦的運算能力，相關長期合作總值高達 3,000 億美元。

DigitalBridge 是專注資料中心基礎設施的最大投資公司之一，截至 9 月底管理資產約 1080 億美元。該公司投資組合包括 AIMS、AtlasEdge、DataBank、Switch、Vantage Data Centers 和 Yondr Group 等設施營運商。

軟銀重新配置資金布局

為了騰出資金進行 AI 投資，軟銀最近出售所持輝達 (NVDA-US) 全部股權，套現 58.3 億美元。孫正義本月表示，他對需要賣掉輝達股票來重新配置資金到其他 AI 投資「感到痛苦」。