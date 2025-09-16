鉅亨網編譯段智恆 2025-09-16 21:20

根據《路透》報導，美國聯準會 (Fed) 周二 (16 日) 展開兩天政策會議，在美國總統川普前所未有試圖撤換現任理事的爭議下，暫時避免了對央行獨立性的直接衝擊。不過，白宮持續向 Fed 施壓，要求貨幣政策更貼近行政部門意志，仍讓市場神經緊繃。

Fed暫避撤換理事衝擊：庫克續任參與會議、米蘭確認補缺(圖：REUTERS/TPG)

法院裁定庫克留任

華府聯邦上訴法院本周一以 2 比 1 裁定，理事庫克 (Lisa Cook) 可在訴訟過程中繼續留任，意味著除非最高法院臨時介入，庫克將完整參與本周的利率決策會議。這使 Fed 暫時避開總統直接拔除獨立決策官員的動盪情境，市場也因此未出現重大反應。

川普此前在社群媒體上宣稱有「理由」撤換庫克，指控她在房貸申請上提供不實資訊。庫克否認不法，且未被檢方起訴。由 3 名法官組成的合議庭認為，政府未給予庫克正當程序，包括充分告知與回應機會，因此庫克的主張可能勝訴。撰寫多數意見的法官 Bradley Garcia 指出，由於庫克在程序爭點上可能佔上風，目前毋須就「撤換理由」的實質標準下結論。

米蘭確認成為新任理事

與此同時，美國參議院周一以 48 票對 47 票通過，確認川普提名的米蘭 (Stephen Miran) 出任 Fed 理事空缺席次。米蘭目前暫時離開白宮經濟顧問委員會 (CEA) 主席職務，預計在本周會議前宣誓就任。他的任期理論上僅至明年 1 月 31 日，但外界關注他將透過公開言論對貨幣政策、Fed 運作乃至文化提出批評，藉此彰顯白宮意圖。

分析人士指出，即便川普政府尚未掌握 Fed 理事會多數，Miran 的加入仍可能在言論與輿論層面發揮影響力，顯示行政部門未來對央行施壓的方向。

就業市場惡化 壓力推動降息

除了人事與政治風波，Fed 決策者此次會議的焦點將回到經濟數據。美國勞動市場顯著走弱，失業率升高，就業增幅遠低於預期；與此同時，通膨水準仍高於 2% 目標，部分原因與川普政府強硬關稅政策有關。

外界普遍預期 Fed 將在本周會議宣布將基準利率下調 1 碼 (25 個基點)，至 4.00% 至 4.25% 區間，為去年 12 月以來首次降息。這一舉措雖然方向符合川普要求，但幅度遠小於白宮所期待的大幅降息。