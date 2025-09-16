鉅亨網編譯段智恆 2025-09-16 19:29

《路透》周二 (16 日) 報導，在市場普遍預期聯準會 (Fed) 本周將結束長達九個月的按兵不動並再度降息之際，債券投資人紛紛增持 5 至 10 年等中長天期公債，並押注殖利率曲線趨陡，盼搭上寬鬆周期的第一班車。

Fed降息列車要開了？債市瘋搶長天期美債(圖：REUTERS/TPG)

聯準會的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將於周三 (17 日) 結束為期兩天的貨幣政策會議，市場廣泛預料會議將把基準利率下調 1 碼(25 個基點)，降至 4.00% 至 4.25% 區間。此舉反映就業市場轉弱與通膨仍溫和的矛盾情勢。

投資人增持久期

在利率決策出爐前，固定收益投資人積極延長投資組合的久期，以受惠潛在的降息環境。久期越高的債券，在利率下降時的價格漲幅也更大。摩根士丹利投資管理公司波士頓部門主管 Vishal Khanduja 指出，近六周已大幅增持五至十年期部位。他表示，若 Fed 在未來 3 次會議內將利率從 4.25% 降至 3.25%，高久期資產將「數學上」帶來正報酬。

摩根大通 9 月 8 日的美債調查也顯示，淨多單比例上升至 30%，創 8 月初以來新高。短天期市場亦有動作，摩根大通報告指出，政府貨幣市場基金與優質基金近期將平均到期日延長至今年以來最長水準。

殖利率曲線交易熱絡

在殖利率曲線上，投資人持續湧入陡峭化 (Steepener) 交易，特別是五年期對三十年期美債的利差。9 月 5 日利差曾拉至 126 個基點，為四年多來最寬，但本周已回落至 104.8 基點。市場人士認為，目前是重啟這類交易的時機。

Aristotle Pacific Capital 投資長 Jeffrey Klingelhofer 表示，在關稅推升通膨、Fed 被迫暫停降息的情境下，長端殖利率可能進一步上升，即便政策利率未下調，曲線仍可能趨陡。

市場展望與風險

最新數據顯示，美國 8 月失業率升至 4.3%，非農新增就業遠低於預期，凸顯就業市場疲軟。與此同時，消費者物價指數 (CPI) 略高於預期，但生產者物價指數 (PPI) 相對溫和。AlphaSimplex Group 策略師 Kathryn Kaminski 指出，市場普遍「偏多債」，投資人正試圖搶先布局，準備迎接降息。

此外，芝商所 (CME)9 月 10 日數據顯示，SOFR 期貨選擇權持倉創新高，反映市場押注三個月平均利率將跌破 4%。