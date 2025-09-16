鉅亨網編譯段智恆 2025-09-16 20:30

美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 周二 (16 日) 表示，已對約 17.4 萬輛 2021 年款特斯拉(TSLA-US)Model Y 汽車展開調查，原因是電子車門把手可能失靈，導致車門無法正常開啟。

特斯拉Model Y疑車門失靈 美NHTSA調查17.4萬輛電動車(圖：REUTERS/TPG)

NHTSA 指出，已收到多起回報，顯示車主在停車時無法從外部開啟車門，其中部分案例涉及家長在將孩子放入後座或帶孩子下車時，遇到車門無法再次開啟的情況。

根據監管單位的紀錄，2021 年款 Model Y 共有 9 起相關事故通報。在這些案例中，家長無法重新打開車門取回孩童，其中 4 起不得不打破車窗進入車內。

NHTSA 表示，這項初步調查是潛在召回行動的前置步驟，如果該機構認定問題對安全構成「不合理風險」，可能進一步要求車廠召回。

雖然特斯拉車輛內部設有手動開門裝置，但監管單位指出，孩童可能無法自行操作或觸及，即使駕駛知道該功能，也難以避免安全風險。

NHTSA 初步研判，該問題似乎與車輛電子門鎖電壓不足有關。部分維修紀錄顯示，事故發生後更換了低壓電池，但車主在車門把手失靈前，並未收到任何電池電壓不足的警示。