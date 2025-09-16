鉅亨網編譯段智恆 2025-09-16 20:00

根據《日經》周二 (16 日) 報導，日產汽車 (Nissan) 因電池採購延誤，下修新款 Leaf 電動車 9 月至 11 月的產量計畫，幅度超過一半。《日經》指出，電池供應問題來自日產旗下關係企業的產能不如預期，迫使公司調整生產規劃。新款 Leaf 預計年底前上市，目標在美國與日本市場銷售。

電池不夠用！日產新款Leaf電動車產量砍半(圖：REUTERS/TPG)

報導未透露原始或調整後的具體產量數字，但稱位於日本東部的栃木工廠，將每月減產數千輛。該廠是 Leaf 新車的生產基地。截稿前，日產回應稱，對於臆測性報導不予置評，並表示新車開發進度正常，將如期推出。

日產曾在 2010 年率先進入大眾市場電動車領域，但隨後逐漸落後於競爭對手。公司寄望新款 Leaf 能重振聲勢。這並非日產電動車首次面臨生產困難，2023 年時，另一款 Ariya 電動車就在栃木廠的高科技產線出現問題，影響產能。

周二在日經消息出爐前，日產股價收跌 0.4%，表現不及日經指數的 0.3% 漲幅。