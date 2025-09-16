電池不夠用！日產新款Leaf電動車產量砍半
鉅亨網編譯段智恆
根據《日經》周二 (16 日) 報導，日產汽車 (Nissan) 因電池採購延誤，下修新款 Leaf 電動車 9 月至 11 月的產量計畫，幅度超過一半。《日經》指出，電池供應問題來自日產旗下關係企業的產能不如預期，迫使公司調整生產規劃。新款 Leaf 預計年底前上市，目標在美國與日本市場銷售。
報導未透露原始或調整後的具體產量數字，但稱位於日本東部的栃木工廠，將每月減產數千輛。該廠是 Leaf 新車的生產基地。截稿前，日產回應稱，對於臆測性報導不予置評，並表示新車開發進度正常，將如期推出。
日產曾在 2010 年率先進入大眾市場電動車領域，但隨後逐漸落後於競爭對手。公司寄望新款 Leaf 能重振聲勢。這並非日產電動車首次面臨生產困難，2023 年時，另一款 Ariya 電動車就在栃木廠的高科技產線出現問題，影響產能。
周二在日經消息出爐前，日產股價收跌 0.4%，表現不及日經指數的 0.3% 漲幅。
析人士指出，日產再度遭遇電池供應與產線挑戰，凸顯電動車產業轉型過程中的結構性瓶頸。電池是電動車成本與產能的核心環節，一旦良率不足或供應鏈出現問題，對整體產量影響立即而顯著。
日產過去曾是率先推廣電動車的大廠，但在特斯拉 (TSLA-US)、比亞迪(01211-HK) 等競爭者迅速擴張下，其市場地位逐漸式微，如今又因新款 Leaf 的減產而使翻身計畫蒙上陰影。市場觀察人士認為，日產能否在年底準時推出新車，並確保後續量產順利，將成為檢驗其在電動車競賽中能否重拾聲勢的重要關鍵。
- 核心地段×重大建設 國際資產新選擇
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 特斯拉Model Y疑車門失靈 美NHTSA調查17.4萬輛電動車
- 特斯拉「銷售數據非常良好」！德國工廠上調電動車產量
- 豐田通商斥70億日元入股大成鋼取得2%股權 鞏固北美鋁材供應
- 現代、LG合資廠遭美ICE突襲 恐拖慢整體美國製造進程
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇