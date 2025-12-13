鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-12-13 05:51

博通暴跌拖累晶片股表現，美股主指週五 (12 日) 全數收墨，市場人士指出，近期多家與人工智慧 (AI) 題材高度相關的企業釋出最新指引後，投資人對 AI 題材的熱度降溫，紛紛獲利了結，科技股賣壓擴散至整體盤面。

博通在甲骨文之後公布的財報未能滿足華爾街期待。儘管博通獲利優於預期，但公司未能清楚說明 AI 投資何時帶來實質回報，反而引發對獲利空間遭壓縮的疑慮。

博通週五暴跌逾 11%，晶片股血染一片，台積電 ADR 挫超 4%，費半指數同步下殺超 5%。

另一方面，在聯準會今年第三度降息後，週五市場行情延續了輪動交易的趨勢，價值股獲買盤青睞。

美債殖利率週五同步攀升，10 年期公債殖利率升至 4.18% 以上，30 年期公債殖利率升破 4.85%，也對高估值成長型股票形成壓力。

週五稍晚，美國總統川普表示，他認為白宮國家經濟委員會主任哈塞特 (Kevin Hassett) 是接替聯準會主席鮑爾、於明年 5 月上任的最有力人選，前聯準會理事華許 (Kevin Warsh) 亦在考慮名單之中。聯準會主席人選備受市場關注，因其將對明年的貨幣政策走向產生重要影響。

美股週五 (12 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 245.96 點，或 0.51%，收 48,458.05 點。

那斯達克指數下跌 398.686 點，或 1.69%，收 23,195.169 點。

S&P 500 指數下跌 73.59 點，或 1.07%，收 6,827.41 點。

費城半導體指數暴跌 377.919 點，或 5.10%，收 7,033.565 點。

NYSE FANG+ 指數大跌 387.98 點，或 2.35%，收 16,144.00 點。

標普 11 大板塊全部淪陷，其中資訊科技類股重挫 2.87%，成為拖累大盤的主要壓力來源。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭普遍走弱。Meta (META-US) 下跌 1.30%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.09%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.01%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.02%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.78%。

台股 ADR 哀鴻遍野。台積電 ADR (TSM-US) 大跌 4.20%；日月光 ADR (ASX-US) 大跌 3.90%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.25%；中華電信 ADR (CHT-US) 收低 0.14%。

企業新聞

儘管財報與 AI 訂單展望優於預期，博通 (AVGO-US) 週五下殺超 11%，創今年最差單日表現，主因執行長陳福陽直言 OpenAI 合約在 2026 年貢獻有限，加上 AI 晶片毛利低於非 AI 業務，引發市場對短期獲利能力的疑慮。

雲端與晶片大廠甲骨文 (ORCL-US) 重摔 4.47% 至每股 189.97 美元。知情人士透露，甲骨文將 ChatGPT 開發商 OpenAI 部分資料中心的竣工日期從 2027 年推遲到 2028 年，據悉，延誤主要是由於勞動力和材料短缺造成的。

輝達 (NVDA-US) 下挫 3.27% 至每股 175.02 美元。輝達傳出正評估是否擴大 H200 晶片的產能，以因應中國市場持續升溫的需求。輝達已向中國客戶透露，公司正在研究提高這款高階 AI 晶片產量的可行性。

大麻股票飆升，Tilray Brands(TLRY-US) 週五暴漲 44.13%，報導指出，白宮正準備大幅放寬聯邦層面對大麻的管制，有意將大麻從現行第 1 級管制藥物調降至第 3 級，與部分常見處方止痛藥相同級別，若成真，這將是 50 多年來最大改革。

運動服飾品牌露露檸檬 (LULU-US) 表示，執行長 Calvin McDonald 將於 1 月底離任，消息公布後該股大漲逾 9% 至每股 204.97 美元，週漲幅高達 7.55%。

華爾街分析

Horizon Investment Services 執行長 Chuck Carlson 表示，他仍認為 AI 題材並未走完。「我依然認為 AI 交易邏輯還在，這不會是長期、大幅下跌的開端。」

Argent Capital Management 投資組合經理 Jed Ellerbroek 稱：「市場明顯呈現價值股優於成長股的走勢。投資人對 AI 題材確實出現些許緊張情緒，但並非全面轉為悲觀，而是一種偏向謹慎、不安與觀望的心態。」

Ellerbroek 進一步說明，儘管這樣的結果並非適用於每一家公司，但在指數中權重較高的大型科技企業，尤其是像亞馬遜、微軟與 Meta 這類在全球大量採購半導體晶片、並積極建設資料中心的公司，其相關投資正逐步轉化為實質成果。

他也強調，市場不可能由同一批股票月復一月、長期持續領先大盤，因此近期的輪動屬於正常現象。他認為，這樣的走勢本就在預期之中，並不代表基本面出現根本性問題。