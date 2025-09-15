〈美股早盤〉主要指數漲跌互現 投資人聚焦Fed利率決策與美中談判進展

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-09-15 21:41

‌



美股主要指數周一 (15 日) 開盤漲跌互現，投資人預期聯準會 (Fed) 本周將啟動降息，並等待官員表態是否支持連續多次降息的市場押注。美國總統川普表示美中貿易談判進展順利，也帶動市場信心；與此同時，特斯拉因執行長馬斯克買進約 10 億美元股票而上漲，成為盤面焦點。

〈美股早盤〉主要指數走高 投資人聚焦Fed利率決策與美中談判進展(圖：REUTERS/TPG)

‌



美股本周在聯準會 (Fed) 利率決策會議前開局樂觀，投資人預期將啟動一連串降息行動。標普 500 指數期貨上漲 0.3%，顯示有望再創歷史新高。

輝達 (NVDA-US) 盤前股價下跌 1.7%，因中國監管機構宣布該公司違反反壟斷法。這項消息正值美中官員於馬德里展開第二天貿易談判之際。美國總統川普在社群媒體發文稱談判「進展非常順利」，並表示將於本周五 (19 日) 與中國國家主席習近平通話。川普同時表態支持企業改為半年制財報發布。

歐洲市場方面，法國債券表現不佳，因惠譽下調該國主權信用評等，理由是政治動盪。英鎊與瑞典克朗兌美元走強，美國公債小幅上漲，10 年期殖利率下跌 1 個基點至 4.06%。

市場關注的焦點在於 Fed 是否會在周三會議上釋出鷹派訊號，打壓市場對連續三次降息的押注。交易員已幾乎完全消化未來三次會議皆降息的可能性，認為 Fed 將優先支持放緩的就業市場，即便通膨仍高於目標。

La Financiere de l’Echiquier 交易主管 David Kruk 表示：「在這個周期節點上，壞消息似乎無法影響市場」「我們正進入降息周期，同時企業獲利也在增長，這是非常有利的組合。」

除了 Fed，本周還有多家主要央行將公布利率決策。加拿大央行將於周三 (17 日) 宣布，英國央行在周四(18 日)，日本央行則安排在本周末，涵蓋全球交易最活躍貨幣的一半。

即便周五將迎來價值 5 兆美元的「三巫日」期權到期，期權交易員仍未押注波動率回升。本周市場另一焦點是美國即將公布的就業數據，投資人將藉此判斷 Fed 未來降息的速度與深度。花旗集團數據顯示，期權市場目前預估 10 月 3 日非農就業報告將引發 0.78% 的股市波動，而周三 Fed 利率決策可能引發 0.72% 的波動。

Pepperstone Group 研究策略師 Michael Brown 指出：「本週風險資產的走勢可能起伏不小，特別是如果 Fed 釋出偏鷹訊息。不過在經濟與企業獲利表現穩健、貿易談判氛圍較平靜，以及貨幣政策趨鬆的情況下，我仍認為市場大方向將持續走高。」

截至台北時間周一（15 日）21 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 7.00%，至每股 423.64 美元

特斯拉執行長馬斯克近期以約 10 億美元購入自家股票，這是他自 2020 年以來首度在公開市場加碼持股，市場解讀為對公司前景的信心表態，帶動股價於周一美股盤前勁揚近 8%。

英特爾 (INTC-US) 早盤股價上漲 1.35%，至每股 24.41 美元

根據《路透》報導，英特爾周一表示，該公司已將 2025 年度調整後營運費用目標由原本的 170 億美元下修至 168 億美元，主因是旗下可程式化晶片部門 Altera 已完成出售過半股權的交易，不再納入合併財報。

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價上漲 1.47%，至每股 237.51 美元

蘋果盤前漲 1.3%。消息上，摩根大通最新報告顯示，蘋果 iPhone 17 系列在上市首周的全球市場需求超越去年同期的 iPhone 16 系列，這一判斷主要基於關鍵市場中新機交貨時間的對比。報告指出，在美國、中國、德國和英國等主要市場，iPhone 17 系列的首周交貨週期均「略高於」iPhone 16 系列。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

法興銀行分析師認為，Fed 的適度限制性立場已維持過久，且有「過度收緊」的情況。因此，儘管目前通膨黏性仍存擔憂，但聯準會雙重使命中 (就業與通膨) 風險天平已向就業端傾斜，基於此，有必要採取力道較大的政策調整(即降息 50 個基點)。