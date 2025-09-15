鉅亨網編譯段智恆 2025-09-15 21:00

根據《彭博》周一 (15 日) 報導，泰國當局正在考慮對實體黃金交易課稅，以抑制近期泰銖大幅升值。泰銖在消息傳出後兌美元一度重貶 0.7%，至 31.97，創下 6 周來最大跌幅。

金價飆＋泰銖強升！泰國擬課黃金稅防衝擊出口觀光(圖：REUTERS/TPG)

討論課稅以抑制黃金出口

知情人士透露，泰國央行與財政部正研擬對透過各種線上平台、以泰銖結算的黃金交易課徵稅負，但若以美元計價、透過期貨交易所或實體金飾店進行的交易，可能獲得豁免。消息人士指出，當局希望藉此減少黃金出口，並提高國內持有黃金的成本，因美元流入與黃金出貨被視為推升泰銖升值的原因之一。

泰國黃金出口今年前七個月暴增 69%，達到 2,540 億泰銖 (約 80 億美元)，其中對柬埔寨出口的異常成長引發調查呼聲。全球金價今年已上漲近 40%，使黃金成為熱門避險資產。

泰銖升值打擊出口與觀光

受惠於黃金出口收益，泰銖上周升至 2021 年以來新高，今年迄今累計升值約 7%，引發業界呼籲政府與央行加強干預，以保護出口與觀光。出口商已經承受美國上月加徵 19% 關稅的壓力，而強勢泰銖與中國遊客安全疑慮，也影響到觀光業復甦。出口與觀光合計佔泰國國內生產毛額 (GDP) 的 70%。

泰國工業總會 (FTI) 認為，泰銖的理想水準應落在每美元 34 至 35 之間，並敦促政府將黃金交易排除在經常帳計算之外，以限制黃金對匯率的影響。

政府承諾處理匯率波動

泰國新任總理阿努廷 (Anutin Charnvirakul) 周一與主要產業團體領袖會面時表示，將優先處理匯率問題，並承諾針對黃金出口異常，包括對柬埔寨的出貨，展開調查。央行官員同日與黃金交易商代表會晤，討論黃金對泰銖走勢的影響與加強交易申報的措施。