金價飆＋泰銖強升！泰國擬課黃金稅防衝擊出口觀光
鉅亨網編譯段智恆
根據《彭博》周一 (15 日) 報導，泰國當局正在考慮對實體黃金交易課稅，以抑制近期泰銖大幅升值。泰銖在消息傳出後兌美元一度重貶 0.7%，至 31.97，創下 6 周來最大跌幅。
討論課稅以抑制黃金出口
知情人士透露，泰國央行與財政部正研擬對透過各種線上平台、以泰銖結算的黃金交易課徵稅負，但若以美元計價、透過期貨交易所或實體金飾店進行的交易，可能獲得豁免。消息人士指出，當局希望藉此減少黃金出口，並提高國內持有黃金的成本，因美元流入與黃金出貨被視為推升泰銖升值的原因之一。
泰國黃金出口今年前七個月暴增 69%，達到 2,540 億泰銖 (約 80 億美元)，其中對柬埔寨出口的異常成長引發調查呼聲。全球金價今年已上漲近 40%，使黃金成為熱門避險資產。
泰銖升值打擊出口與觀光
受惠於黃金出口收益，泰銖上周升至 2021 年以來新高，今年迄今累計升值約 7%，引發業界呼籲政府與央行加強干預，以保護出口與觀光。出口商已經承受美國上月加徵 19% 關稅的壓力，而強勢泰銖與中國遊客安全疑慮，也影響到觀光業復甦。出口與觀光合計佔泰國國內生產毛額 (GDP) 的 70%。
泰國工業總會 (FTI) 認為，泰銖的理想水準應落在每美元 34 至 35 之間，並敦促政府將黃金交易排除在經常帳計算之外，以限制黃金對匯率的影響。
政府承諾處理匯率波動
泰國新任總理阿努廷 (Anutin Charnvirakul) 周一與主要產業團體領袖會面時表示，將優先處理匯率問題，並承諾針對黃金出口異常，包括對柬埔寨的出貨，展開調查。央行官員同日與黃金交易商代表會晤，討論黃金對泰銖走勢的影響與加強交易申報的措施。
財政部與央行將持續磋商，具體方案將待新內閣上任後再決定。知情人士指出，若黃金賣方把美元收入兌換成泰銖，可能會被課稅，相關稅率仍待確定。央行則強調，泰銖升值主要源於美元走弱與外部因素，並承諾在必要時干預，以避免過度波動。
黃金在泰國具有深厚文化與歷史意義，常被用於佛寺供奉，也是傳統儲蓄與傳承財富的方式。根據世界黃金協會數據，泰國黃金需求連續四年增長，去年再度上升 13%，成為疫情期間唯一持續成長的市場。泰國人透過線上平台購買黃金的比例接近七成，今年需求預估將達 53.7 公噸，連續第五年上升。
