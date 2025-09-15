英特爾完成Altera股權出售 下修2025年營運費用目標
鉅亨網編譯段智恆
根據《路透》報導，英特爾 (INTC-US) 周一 (15 日) 表示，該公司已將 2025 年度調整後營運費用目標由原本的 170 億美元下修至 168 億美元，主因是旗下可程式化晶片部門 Altera 已完成出售過半股權的交易，不再納入合併財報。
英特爾今年 4 月同意將 Altera 51% 股權出售給私募基金銀湖資本 (Silver Lake)，整體估值僅 87.5 億美元，遠低於 2015 年英特爾收購該部門時接近 170 億美元的價格。根據監管文件，交易已於 9 月 12 日完成，銀湖資本以約 33 億美元取得 Altera 多數股權。
這家陷入困境的晶片大廠正在執行多項精簡計畫，以強化現金流。執行長陳立武 (Lip-Bu Tan) 上任後推動組織重整，包括管理層人事異動，以及美國政府透過補助轉換股權方式，取得英特爾 10% 的股份。
作為英特爾的一個部門，Altera 在 2025 年上半年營收達 8.16 億美元，毛利率 55%，營運費用則為 3.56 億美元。英特爾同時表示，2026 年度的營運費用目標仍維持在 160 億美元不變。
延伸閱讀
- IDC：今年全球半導體營收將達8000億美元、成長17.6%
- 美國制裁兩家中國晶片設備企業！涉提供中芯國際半導體設備
- 中國對美國半導體展開兩項重磅調查！中美貿易會談即將舉行關係緊張？
- 台達亮相 SEMICON Taiwan 展示半導體軟硬整合與資安方案
下一篇