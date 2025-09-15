鉅亨網編譯段智恆 2025-09-15 19:20

‌



根據《路透》報導，英特爾 (INTC-US) 周一 (15 日) 表示，該公司已將 2025 年度調整後營運費用目標由原本的 170 億美元下修至 168 億美元，主因是旗下可程式化晶片部門 Altera 已完成出售過半股權的交易，不再納入合併財報。

英特爾完成Altera股權出售 下修2025年營運費用目標(圖：REUTERS/TPG)

英特爾今年 4 月同意將 Altera 51% 股權出售給私募基金銀湖資本 (Silver Lake)，整體估值僅 87.5 億美元，遠低於 2015 年英特爾收購該部門時接近 170 億美元的價格。根據監管文件，交易已於 9 月 12 日完成，銀湖資本以約 33 億美元取得 Altera 多數股權。

‌



這家陷入困境的晶片大廠正在執行多項精簡計畫，以強化現金流。執行長陳立武 (Lip-Bu Tan) 上任後推動組織重整，包括管理層人事異動，以及美國政府透過補助轉換股權方式，取得英特爾 10% 的股份。