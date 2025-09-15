鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-09-15 19:42

綜合外媒報導，特斯拉執行長馬斯克近期以約 10 億美元購入自家股票，這是他自 2020 年以來首度在公開市場加碼持股，市場解讀為對公司前景的信心表態，帶動股價於周一 (15 日) 美股盤前勁揚近 8%。

馬斯克豪砸10億美元加碼特斯拉持股 盤前股價飆近8%(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，特斯拉 (TSLA-US) 周一盤前股價上漲 7.99%，每股暫報 427.56 美元。市場反應迅速，若漲勢延續至常態交易時段，股價將重新站回 2025 年正報酬區間，扭轉今年 4 月初曾累跌達 45% 的頹勢。過去三個月，特斯拉股價已反彈超過 25%。

監管文件顯示，馬斯克於上周五 (12 日) 透過一個可撤銷信託基金間接買進約 257 萬股特斯拉股票，成交價格分布於不同水準，總金額約 10 億美元。這是他迄今最大規模的單筆買進。Verity 數據顯示，馬斯克上一次公開市場買股已是 2020 年 2 月，當時僅購入約 20 萬股，價值約 1,000 萬美元。之後他在 2022 年為了收購推特 (現為 X) 而大量拋售，累計套現超過 200 億美元。

此次加碼發生之際，特斯拉董事長丹候 (Robyn Denholm) 正對外力挺一份前所未有的薪酬方案，若公司市值與營運達成多項雄心勃勃的目標，馬斯克可望獲得高達 9,750 億至 1 兆美元的獎勵。股東大會預計在 11 月就此案進行表決，最終市值目標訂在 8.5 兆美元，而上周五收盤時特斯拉市值約為 1.3 兆美元。

馬斯克目前持有特斯拉約 13% 股權。他在收購後表達信心，但同時提醒公司在美國逐步取消電動車購車補貼後，未來幾季可能面臨挑戰。今年上半年，特斯拉全球交車量已下滑 13%。不過，馬斯克近來持續宣傳自駕計程車 (Robotaxi) 與人形機器人業務的長期潛力。