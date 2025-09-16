鉅亨網編譯段智恆 2025-09-16 01:10

搜尋剛過關、廣告又出事！Google廣告帝國陷美司法部「強拆」危機(圖：REUTERS/TPG)

Google 的外部律師、代表 Alphabet 旗下 Google 的 Jeannie Rhee 在周一的聽證會上表示，司法部尋求的是對 Google 廣告交易平台 AdX 的「完全技術性分離與分拆」，與 Google 曾經提出的建議截然不同。

Google 經營著一套完整的廣告科技生態，包括為廣告主提供的廣告採購服務、為出版商提供的廣告銷售服務，以及一個讓雙方能以極短時間完成交易的廣告交換平台。

美國司法部與 Google 下周將展開為期兩周的聽證會，焦點在於該公司是否必須出售部分業務。這起訴訟緣於先前一項裁決，認定 Google 在兩個廣告科技市場中非法壟斷。

Rhee 並未提供更多有關 Google 和解方案的細節。但據先前《彭博》報導，在美國於 2023 年提起訴訟之前，Google 曾提出一份和解方案，將拍賣與投放網頁與應用程式廣告的業務拆分為一家獨立公司，但仍隸屬於 Alphabet 旗下。

目前負責審理此案的法官布林克馬 (Leonie Brinkema) 裁定，司法部可有限度地提出 Google 內部針對技術性分離可能性的討論作為證據。她強調：「這裡的核心問題是技術上的可行性。」

歐美監管機構近年一致認定，Google 利用自身優勢工具，在廣告科技市場中給予自家服務競爭優勢，構成非法壟斷。本月稍早，歐盟因 Google 相關商業行為開出 30 億歐元 (約 35 億美元) 罰款，為布魯塞爾監管機構對該公司施加的第二高金額罰款。美國司法部則尋求法院下令 Google 立即出售其廣告交易平台 AdX，並要求其技術能與競爭對手互通。

值得注意的是，本月稍早，Google 在另一樁涉及搜尋市場的美國反壟斷訴訟中，成功避免了重大分拆風險。美國法官梅塔 (Amit Mehta) 大致上支持 Google 的立場，拒絕司法部要求強制出售 Chrome 瀏覽器的提案，對 Google 而言是一大勝利。