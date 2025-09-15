鉅亨網編譯段智恆 2025-09-15 20:30

根據《路透》報導，美國一名高級官員周一 (15 日) 表示，如果中國不放棄在 TikTok 分拆談判中提出的關稅與科技讓步要求，美國將繼續推動禁止這款短影音應用程式。雙方代表團目前正在馬德里進行新一輪貿易與經濟政策談判，TikTok 若未能轉移至美國所有權，最快將於 9 月 17 日在美國被禁用。

TikTok命懸一線！美嗆中國不退讓就全面封殺

這名要求匿名的美方官員指出，中方代表團對美方在 TikTok 問題上的立場存在根本誤解。美國財長貝森特 (Scott Bessent) 與美國貿易代表葛里爾 (Jamieson Greer) 會前接受訪問時明言，中方要求在同意 TikTok 分拆的交換條件中，納入減免關稅與鬆綁科技限制。

美方：不為社群應用程式犧牲國安

貝森特說：「我們的中方對口提出非常強硬的要求」「我們會盡量看看是否能找到交集，但美國不會為了一個社群媒體應用而犧牲國家安全。」

美中談判在西班牙外交部的聖克魯斯宮舉行，這是 4 個月內第四回合，雙方正試圖處理貿易緊張與 TikTok 分拆期限。貝森特強調，雙方在技術細節已有進展，但在其他重大議題上要達成協議仍具挑戰，是否延長 TikTok 分拆期限，將視周一會談進展而定。

葛里爾補充，對中方而言，TikTok 交易與關稅及其他多年來的措施密切相關，「我們仍需逐一談判，這不是一個可以輕易放下所有議題的時刻。」

北京回擊：美方單邊霸凌

中國商務部發言人批評，美方要求盟友對中國商品加徵關稅，理由是中國購買俄羅斯石油，這是「典型的單邊霸凌與經濟脅迫」，嚴重違反中美元首電話會議達成的共識，恐重創全球貿易與供應鏈穩定。

中國外交部發言人林劍則僅重申「中方在 TikTok 問題上的立場已多次表明，沒有新的訊息可以提供」。

貿易僵局與政治角力

自 5 月以來，貝森特與中國副總理何立峰已在多個歐洲城市會晤，試圖化解矛盾。川普總統今年再度提高中國進口商品關稅，中國則以加徵美國商品高額關稅與暫停稀土出口回應。7 月雙方在斯德哥爾摩達成協議，延長 90 天的貿易休戰，並部分恢復稀土出口。

不過，美方仍面臨國內法律挑戰。美國最高法院最快將於 2026 年初裁決今年實施的對中關稅是否合法，若判決推翻，恐削弱川普對北京的談判籌碼。

華府智庫戰略與國際研究中心 (CSIS) 資深顧問芮恩希 (William Reinsch) 直言，馬德里會談不太可能有實質突破，「除非川普與中國國家主席習近平能進行一對一會晤，否則難以出現重大進展。」他認為，北京正等待美方在晶片與高科技出口管制上進一步讓步，才會同意高層會面。