〈美股早盤〉主要指數平盤波動 投資人靜待消費者信心數據

美股主要指數周五 (12 日) 平盤波動，延續前一日創下歷史新高後的觀望氣氛，但主要指數仍有望出現單周上漲。本周一系列經濟數據顯示就業市場降溫、通膨壓力受控，強化了市場對聯準會 (Fed) 下周降息的預期。不過，投資人也在等待美國消費者信心數據，股市交投因此相對謹慎。

全球股市周五在謹慎氣氛中震盪，美國公債殖利率走高，投資人評估由聯準會 (Fed) 降息預期所推動的創紀錄漲勢是否還有續航力。美股指數期貨漲跌互見，歐洲股市同樣缺乏方向。

標普 500 指數期貨幾乎持平，此前美股三大指數周四均創下歷史新高。歐洲 Stoxx 600 指數變動不大。微軟盤前上漲，領漲「美股七雄」科技股，因該公司成功避免歐盟重罰。

美元在連續兩日走弱後反彈，金價升至每盎司約 3,650 美元。美國 10 年期公債殖利率上升 3 個基點至 4.05%。

本周出爐的數據顯示，就業市場出現壓力而通膨相對受控，市場基本認定 Fed 下周會議將啟動降息。不過隨著季節性疲弱與地緣不確定性存在，部分投資人質疑漲勢是否已達高點。掉期市場顯示，交易員押注今年底前將有 2 至 3 碼降息，部分更預期下周會議可能一次降息 2 碼。

瑞銀財富管理法國區投資長 Claudia Panseri 警告，市場對降息規模的預期恐過度，「如果下周沒有降息 2 碼，部分投資人會失望，而我不認為會發生。」

部分觀點則認為 Fed 即使動作偏慢，也仍可保持領先。美銀策略師 Michael Hartnett 指出，銀行股與其他利率敏感股走強，加上投資級債利差收斂，顯示市場相信 Fed 具備降息的公信力，且能在美國經濟再加速之際開始調降利率。

摩根士丹利經濟學家則預期 Fed 將從下週開始連續四次各降息 1 碼至明年 1 月。他們的判斷基於近期通膨數據偏軟，加上 8 月就業數據低於預期。該行報告指出，完成這四次降息後，Fed 將暫停觀望，以評估經濟是否接近中性水準。

歐洲市場方面，英國經濟在第三季開局顯得疲弱，國內生產毛額 (GDP) 持平且較上月放緩，英鎊因此回吐周內漲幅，倫敦金融時報 100 指數逆勢走強，英國公債則下跌。

法國公債表現落後區域同業，市場在等待惠譽稍晚公布對該國的信評結果。前總理白胡 (Francois Bayrou) 日前在國會信任投票失利，未能獲得足夠支持以控制預算赤字，讓法國資產承壓。周五法德 10 年期公債殖利率利差擴大至約 80 個基點。

Amundi 投資長 Vincent Mortier 受訪時表示：「市場已經消化至少一到三次降評的可能。我們距離跌落投資等級仍有相當距離，但市場反應速度比信評機構更快。」

輝達 (NVDA-US) 早盤股價上漲 0.06%，至每股 177.27 美元

《CNBC》周五援引知情人士消息報導，輝達與 OpenAI 正在討論支持英國人工智慧 (AI) 基礎建設的重大投資計畫，可能涉及數十億美元，並有望在美國總統川普下周對英國進行國是訪問期間正式公布。知情人士指出，雙方正與雲端運算公司 Nscale 合作，相關投資協議仍在磋商過程中，目前尚未達成最終定案。

微軟 (MSFT-US) 早盤股價上漲 0.85%，至每股 505.26 美元

綜合外媒報導，微軟周五成功避免歐盟潛在的巨額反壟斷罰款，歐盟執委會接受該公司承諾將旗下協作軟體 Teams 自 Office 產品套裝中拆分，並提供降價方案，以回應長達數年的反壟斷調查。

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價上漲 0.04%，至每股 230.13 美元

美國 9 月密大消費者信心指數初值預期 58.2，前值 58.2

瑞銀預計，到 2025 年底金價將達到每盎司 3,800 美元，高於先前預測的每盎司 3,500 美元。該行預計，到 2026 年年中，金價可能在每盎司 3,900 美元左右。該行先前曾預測，明年年中金價為每盎司 3,700 美元。瑞銀表示，由於就業數據疲軟，市場對聯準會將重啟寬鬆週期的預期正在提振投資人興趣。瑞銀稱，持續的地緣政治不確定性也在支撐需求。