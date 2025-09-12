鉅亨網編譯段智恆 2025-09-12 20:00

蘋果、Google與Meta齊搶進 即時翻譯技術加速落地(圖：REUTERS/TPG)

蘋果 AirPods 導入即時翻譯

蘋果在本周的 iPhone 新品發表會上，展示了最新 AirPods Pro 3 的「即時翻譯」(Live Translation) 功能。影片情境模擬一名英文旅客在西班牙語系國家購花時，透過耳機聽到即時的英文翻譯。這款售價新台幣 7,490 元的新耳機將於美國下周上市、台灣時間未定，並可在對話雙方皆配戴 AirPods 時，實現雙向即時翻譯。

即時翻譯目前支援英文與法文、德文、葡萄牙文及西班牙文的互譯，並將透過更新擴展至 AirPods 4 及 AirPods Pro 2。分析師認為，這項應用可能成為推動用戶升級的重要誘因，也是蘋果「Apple Intelligence」人工智慧 (AI) 套件的一部分。不過，使用者需要搭配支援 Apple Intelligence 的最新 iPhone 才能啟用。

DA Davidson 分析師 Gil Luria 指出：「若 AirPods 真的能進行即時翻譯，這會是驅動消費者換機的功能。」

Google、Meta 與 OpenAI 搶進

翻譯技術已成為 AI 戰場的焦點。Google 在 Pixel 10 中推出「Voice Translate」功能，可在電話交談中將對方語言即時翻譯成使用者語言，甚至保留原聲的語調。該功能將透過本週的軟體更新上線。Google 8 月的現場展示中，成功將主持人吉米法隆 (Jimmy Fallon) 的英文句子即時翻譯成西班牙文，並保有其聲線特徵。

Meta 則在 5 月宣布雷朋 (Ray-Ban) 智慧眼鏡加入翻譯功能，使用者能透過眼鏡喇叭收聽翻譯，同時在手機螢幕看到對話的文字版本。Meta 預計在下周三 (17 日) 舉行新品發表會，市場期待其智慧眼鏡能新增更多翻譯相關功能。

此外，OpenAI 在 6 月展示了 ChatGPT 語音助理模式，內建流暢的即時翻譯功能，並計劃未來與蘋果前設計總監艾夫 (Jony Ive) 合作推出硬體產品。

專用翻譯裝置仍具優勢

除了大型科技公司，市面上已有眾多專用翻譯裝置。日本 Pocketalk 推出售價 299 美元的雙向翻譯機，可提供語音與文字翻譯，該公司指出，蘋果切入市場凸顯了翻譯需求的迫切性，但專用設備因注重準確度與語言學專業，仍具優勢。

波蘭 Vasco Electronics 則即將推出可模仿使用者聲音的翻譯耳機。該公司表示，結合 AI 與語言專家輸入，能在 95 種語言中提供更高的翻譯精準度，相比之下，蘋果的即時翻譯目前僅支援 5 種語言，且不在歐盟市場提供。

專家指出，即時翻譯的應用不限於旅遊或休閒，更可在教育與醫療等需要跨語言溝通的場景發揮關鍵作用。Pocketalk 美國總經理 Joe Miller 直言：「這不是奢侈旅遊，而是當人們必須克服語言摩擦時，技術能帶來真正的幫助。」