鉅亨網編譯段智恆 2025-09-13 00:40

《路透》周五 (12 日) 報導，根據 LSEG Lipper 數據，截至 9 月 10 日當周，全球股市基金出現五周來首次淨流出，投資人趁股市屢創新高之際獲利了結，並降低風險部位。

投資人獲利了結！全球股市基金五周來首度失血(圖：REUTERS/TPG)

雖然主要股市本周在聯準會 (Fed) 預期今年將三度降息的支撐下續創新高，但法國與日本的政治不確定性，以及中東與烏克蘭地緣局勢升溫，使投資人態度趨於謹慎。

數據顯示，當周投資人自全球股票基金撤出淨額 30.6 億美元，為自 8 月 6 日以來首次單周淨賣出。其中，美國股票基金遭淨贖回 104.4 億美元，創五周最大規模；歐洲與亞洲股票基金則分別寫下 37.7 億美元與 18.7 億美元的淨流入。

從產業別來看，股市類別基金吸引 50.4 億美元的單周淨流入，連續第三周呈現資金淨進，科技、醫療保健及非必需消費基金分別吸引 35.9 億美元、7.09 億美元及 5.44 億美元。

債市方面，全球債券基金持續吸金，單周創下 181.8 億美元的淨投資，為連續第 21 周獲得資金流入。其中，全球短期債基金吸引 34.7 億美元，創下自 8 月 13 日以來新高，高收益債基金與歐元計價債基金分別寫下 30.8 億美元與 16.6 億美元的淨流入。

資金同時加碼避險部位，貨幣市場基金單周吸引 607.9 億美元，為自 8 月 6 日以來最高。商品市場方面，黃金及貴金屬基金吸引 16.7 億美元，過去 16 周中已有 15 周出現淨流入。