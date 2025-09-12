鉅亨網編譯段智恆 2025-09-12 21:00

美國能源部長萊特 (Chris Wright) 周五 (12 日) 表示，歐洲聯盟有可能在 6 至 12 個月內逐步淘汰俄羅斯天然氣進口，並以美國液化天然氣 (LNG) 取代。他並透露，美方已在本周向歐盟官員傳達此一立場。

美能源部長：歐盟最快一年內可擺脫俄羅斯天然氣依賴

萊特在布魯塞爾接受《路透》採訪時指出，他周四與歐盟能源事務專員約根森 (Dan Jorgensen) 會晤，討論歐洲結束對俄能源依賴的路線。歐盟目前正就法律草案進行談判，目標在 2028 年 1 月前全面淘汰俄羅斯石油與天然氣進口，並自明年起禁止新增短期合約。

萊特說：「我認為這完全可能在 12 個月內完成，甚至可能只要 6 個月。」他強調自己已向歐盟表達，美方認為可以更快完成這一進程，「如果能提前會更好，雖然我不知道會不會成真，但我們確實進行了對話。」

截稿前，歐盟執委會發言人對此未立即回應評論。

美國持續施壓歐洲加速切斷對俄能源收入來源，以終結俄烏戰爭。能源是俄羅斯最主要的出口項目，相關收益長期支撐莫斯科的戰爭資金。

約根森周四則表示，歐盟繼續購買俄羅斯能源是「不可接受的」，但 2028 年淘汰計畫本身已相當具挑戰性，主要考量是避免歐盟成員國在過渡期間出現能源價格飆升或供應短缺。

歐盟執委會主席范德賴恩 (Ursula von der Leyen) 本周也說，歐盟正考慮將淘汰俄羅斯化石燃料的時程提前，作為對莫斯科新一輪制裁的一部分，但並未具體說明措施。

新的制裁必須獲得 27 個成員國全體一致同意。然而，匈牙利與斯洛伐克至今仍反對針對俄羅斯天然氣的制裁，這也是為何歐盟最初提出 2028 年的淘汰時程，並採取可由多數成員國通過的法律路徑。

萊特重申：「越快淘汰，就能越早對俄羅斯施壓。」