鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-09-12

綜合外媒報導，微軟 (MSFT-US) 周五 (12 日) 成功避免歐盟潛在的巨額反壟斷罰款，歐盟執委會接受該公司承諾將旗下協作軟體 Teams 自 Office 產品套裝中拆分，並提供降價方案，以回應長達數年的反壟斷調查。

微軟逃過歐盟巨額罰款！靠拆分Teams過關(圖：REUTERS/TPG)

此案源自 2020 年由 Salesforce(CRM-US) 旗下 Slack 提出的投訴，指控微軟透過將 Teams 與 Office 綁售，藉此取得不公平優勢。德國視訊會議平台 alfaview 也在 2023 年加入申訴行列。歐盟競爭主管機關於去年正式對微軟展開調查，認定這種「濫用」綁售行為可能妨礙市場競爭。

根據歐盟公布的協議內容，微軟將在未來 7 年內，擴大有無 Teams 版本套裝間的價格差距至 50%，差距介於 1 歐元至 8 歐元，適用於 Microsoft 365 與 Office 365 多項產品。微軟同時承諾，增進 Teams 與競爭產品之間的互通性，並允許客戶將 Teams 訊息資料匯出至其他服務。這些義務將在全球範圍實施，而部分互通措施有效期長達 10 年。

此外，微軟也同意針對長期授權客戶，提供轉換至「無 Teams」版本的選項；其行銷網站未來在推廣包含 Teams 的套裝時，也必須同步展示不含 Teams 的版本。

歐盟競爭事務主管黎貝拉 (Teresa Ribera) 表示：「這項決定打開了這個重要市場的競爭，確保企業能自由選擇最符合需求的通訊與協作產品。」她上周才因對 Google(GOOGL-US)處以 29.5 億歐元的廣告技術罰款，引發美國總統川普批評歐盟「不公平且具歧視性」，並揚言可能祭出更多關稅。

微軟歐洲政府事務副總裁林德 (Nanna-Louise Linde) 則回應：「我們感謝與執委會的對話，並將立即且全面落實這些新義務。」

競爭對手亦對此表示歡迎。alfaview 執行長 Niko Fostiropoulos 強調，這將有助於歐洲的數位自主權，「公平的市場條件不僅能促進技術多元，也能確保歐洲長期的創新力。」