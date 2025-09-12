輝達、OpenAI擬投資英國AI基建 傳川普訪英期間公布計畫

鉅亨網編譯段智恆 2025-09-12 20:30

《CNBC》周五 (12 日) 援引知情人士消息報導，輝達 (NVDA-US) 與 OpenAI 正在討論支持英國人工智慧 (AI) 基礎建設的重大投資計畫，可能涉及數十億美元，並有望在美國總統川普下周對英國進行國是訪問期間正式公布。

輝達、OpenAI擬英國AI投資 傳川普訪英期間公布計畫關(圖：REUTERS/TPG)

知情人士指出，雙方正與雲端運算公司 Nscale 合作，相關投資協議仍在磋商過程中，目前尚未達成最終定案。由於事涉敏感，消息人士不願具名。OpenAI 拒絕對談判置評，而輝達與 Nscale 尚未立即回應置評請求。

這項計畫凸顯各國爭相吸引美國主要 AI 企業，以推動本國的數位基礎建設與技術雄心。所謂「主權 AI」概念正成為各國政策焦點，即透過在地化數據處理與運算設施，降低對外國供應的依賴，確保關鍵科技自主。

英國政府對此則拒絕評論。不過，輝達執行長黃仁勳將隨川普出訪英國，進一步加深外界對投資計畫即將成形的期待。今年稍早，黃仁勳曾形容英國是「令人難以置信的投資地點」，並稱英國處於「恰到好處」的環境，有助於推動這家市值數兆美元晶片製造商在當地擴張。